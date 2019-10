Schwaikheim Feuerwehr zelebriert den Umzug ins neue Domizil

Nostalgie kommt keine auf, weder beim Kommandanten Stefan Rauleder noch bei seinem Vorgänger Uwe Grünwald, der 1982 zur Wehr kam, zehn Jahre nach dem Bau des seitherigen Feuerwehrhauses an der Bismarckstraße. Vor allem in seine Amtszeit fiel der Kampf für den Neubau, wobei die Wehr allerdings lange Zeit am bisherigen Standort an der Bismarckstraße festhalten wollte. Nach anhaltendem Clinch mit Nachbarn wegen Lärmbeeinträchtigungen gab erst ein Lärmgutachten den Ausschlag dafür, dass nach einem neuen Quartier für die Wehr gesucht wurde. Schwamm drüber, Geschichte.

Grünwald: Der Unterschied zu vorher ist gigantisch

Zig Jahre habe man auf das neue Domizil hingearbeitet, betont Grünwald. Verspürt er nicht etwas Wehmut beim Abschied vom Gebäude, das die Feuerwehr immerhin fast ein halbes Jahrhundert beherbergt hat? Klare, entschiedene Antwort: „Nein, sicher nicht“. Die Standortfrage sei schon lange abgehakt. Es tue ihm auch nicht leid, man müsse da bloß den Vergleich ziehen zum neuen Gerätehaus. Der Unterschied sei gigantisch. Man habe drüben endlich mehr Platz, viel mehr als bislang, alles sei hell, freundlich, vieles, wie das Licht, funktioniere automatisch (Bewegungsmelder).

Die Spinde sind bereits komplett ausgeräumt. Ab dem Moment, wenn seine Leute nach dem Marsch am neuen Domizil ankommen, werden sie bei einem Einsatz von dort ausrücken, betont Rauleder: „Wir machen also einen richtigen Cut.“ Alles ist akribisch vorbedacht, vorbereitet. Es gibt keine Lücke bei der Einsatzbereitschaft, erst recht nicht während des Umzugsmarschs, denn die Voraussetzungen, bei einem Alarm sofort einsatzbereit zu sein, könnten besser gar nicht sein. Alle Einsatzkräfte sind vor Ort, natürlich tritt die Wehr zu ihrem großen Tag komplett an. Rauleder, der die Hälfte der Zeit im bisherigen Domizil miterlebt hat, schmunzelt: „Wenn es brennen würde, wären wir wohl nie so schnell wieder vor Ort wie jetzt. Alle sind ja auch schon in voller Montur.“ Auch er hält nichts von einer Abschiedsfeier: „Wir schauen vorwärts auf das Neue, die Vorfreude überwiegt ganz klar.“