Schwaikheim Formfehler: Fridi Miller will Neuwahlen

Schwaikheim.

Schriftlich hat am Dienstagmittag die Kandidatin der Schwaikheimer Bürgermeisterwahl Friedhild Anni Miller eine Wahlanfechtung eingereicht. Dabei beruft sie sich auf den Formfehler in der Anzeige zur Ausschreibung des Bürgermeisterpostens, die so im Mitteilungsblatt und auf der Gemeindehomepage erschienen ist. Wie berichtet, wurde hier das Höchstalter 65 von möglichen Bewerbern genannt, und nicht, wie es seit 2015 gültig ist, das Alter von 68 Jahren. Im Staatsanzeiger wurde der Fehler rechtzeitig bemerkt und korrigiert.