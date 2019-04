Schwaikheim Gemeinde stößt Hallenneubau an

Eigentlich allerbeste Voraussetzungen, um rasch zu Potte kommen zu können. Meint jedenfalls Gemeinderat Dr. Wolfgang Rauscher. „Wie lange dauert das, bis wir Nägel mit Köpfen machen können?“, fragte er Planer Enderle von der Firma Knecht. „Wir wollen erst einen Fragebogen an alle möglichen Nutzer verteilen, an Kindergärten, Schule, Sportvereine, vielleicht sogar an die Kirchen“, sagte er. Diese „Nutzerabstimmung“ wird moderiert, ausgewertet und zu einem Raumprogramm ausgearbeitet, das die Firma Knecht mit der Verwaltung abstimmt und dann dem Gemeinderat zum Beschluss vorlegt. „Zwei bis drei Monate“, sagte Enderle auf Rauschers Frage. Doch nach einem Beschluss folgt der zweite Schritt. „In der Machbarkeitsstudie werden wir eine konkrete Planung und eine Kostenschätzung erhalten.“

Kölz: Trainingshalle, die nicht acht Millionen Euro kosten sollte

Gemeinderat Wolfgang Kölz (CDU-FB) ist im Prinzip jetzt schon klar, was er will: „Wir brauchen eine einfache Drei-Feld-Trainingshalle, für Wettkämpfe mit Zuschauern haben wir ja nebenan die Fritz-Ulrich-Halle.“ Er ist schon dafür, „mit den Vereinen zu reden“, aber er will auch von vornherein auf die Kosten achten. „Schon klar, dass wir uns eine Halle für drei Millionen abschminken können, aber sie sollte auch keine acht Millionen Euro kosten“, brachte er eine Leichtbauweise ins Spiel. Allerdings nur, „wenn damit der Lärmschutz eingehalten werden kann“, verwies Kölz auf die vergeblich geschmiedeten Pläne fürs Feuerwehrgerätehaus am alten Standort, die die Gemeinde ohne den Lärmschutz gemacht hatte. „Die drei Jahre hätten wir uns sparen können.“

Planer Enderle gab ihm recht: „Wir nehmen uns fürs Thema Lärm ein Fachingenieurbüro ins Boot. Auch laut dem Bebauungsplan gibt es für die Halle Vorgaben, die wir einhalten müssen.“

Auch auf Gemeinderätin Anja Wenningers Wunsch ging er ein: bei der Raumplanung alle vorhandenen Hallen in Schwaikheim miteinzubeziehen. „Wir müssen beurteilen, was wirklich notwendig ist. Zum Beispiel scheinen uns die Umkleiden und Duschen in der Fritz-Ulrich-Halle überdimensioniert.“