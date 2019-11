Schwaikheim Grüne fordern Aufschub für weitere Baugebiete

Bürgermeister Gerhard Häuser widersprach, auf den Tenor der Klausurtagung des Gemeinderats im vergangenen Jahr (also vor der Wahl im Mai dieses Jahres) verweisend, dass die Gemeinde in die Planung des Gebiets einsteigen solle. Dafür seien Mittel im Haushaltsplan vorgesehen. Das Thema Wohnungsnot sei auch in Schwaikheim aktuell. Die Resonanz auf die Ausschreibung der Gemeindegrundstücke im Gebiet Heiße Klinge habe den Bedarf gezeigt. Nach diesem Gebiet umgehend mit der Schaffung weiteren Wohnraums weiterzumachen, sei eines der drängendsten Probleme, das zeigten auch die Abfragen bei Bürgern, so Häuser weiter.

SPD: Geschosswohnungsbau, keine Einfamilien- und Doppelhäuser

Das Wohnraum-Argument gelte nicht „endlos“, denn sonst würde es dazu führen, „alles komplett zuzubauen“, hielt Dorothee Boegler, Grüne, dagegen. Edgar Schwarz verwies auf zusätzlichen Verkehr durch neue Baugebiete. Die Begründung für den Antrag der Grünen sei zwar durchaus nachvollziehbar, so SPD-Sprecher Alexander Bauer. Seine Fraktion sei aber dafür, zumindest das Gebiet Leimtelle „noch durchzuziehen“, aber danach nicht mit dem Gebiet Steige weiterzumachen. Nötig seien in Leimtelle aus Sicht der SPD keine Einfamilien- oder Doppelhäuser, sondern Geschosswohnungsbau. Um das zu gewährleisten, müsse die Gemeinde die Grundstücke dort aufkaufen, das Gebiet selbst entwickeln und so die Bebauung in diese Richtung lenken. „Da sind unsere Bedingungen, um Leimtelle zuzustimmen. Wenn die nicht erfüllt werden, stimmen wir dem Moratorium jetzt gleich zu“, so Bauer.

Lisa Mücke, CDU-FB, betonte, Schwaikheim liege mit dem Bahnhof- und der S-Bahn an einer Entwicklungsachse, dürfe also mehr Baugebiet als für den Eigenbedarf ausweisen und solle dies als Chance sehen. Das Leimtelle sei, städtebaulich gesehen, eine Abrundung, so Fraktionssprecherin Brigitte Röger. Wo denn ein weiteres Baugebiet nahe dem Bahnhof möglich sein solle, so ihre Frage an die Adresse der Grünen. Auch sie verwies auf die Nachfrage nach Wohnraum.