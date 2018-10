Schwaikheim Härdter übernimmt Edeka in der Neuen Ortsmitte

Überraschend, weil Thomas Härdter bislang, zumindest öffentlich, keine Bereitschaft hatte erkennen lassen, den neuen Markt, einen Vollsortimenter mit rund 1300 Quadratmeter Verkaufsfläche, zu betreiben. Man musste vielmehr davon ausgehen, dass er diesen als Konkurrenz für seinen eigenen, alteingesessenen Markt sah. Ihn wollte Härdter deshalb auf eine ähnliche und damit konkurrenzfähige Größe erweitern, was ihm aber die Gemeinde verweigerte. Sie verwies dabei auf den Schutz der Nachbarn (Beeinträchtigungen durch den zusätzlichen Anlieferungsverkehr) und forderte von Härdter, dass dieser ein Marktgutachten sowie ein Lärm- und ein Verkehrsgutachten vorlegt. Härdter wiederum organisierte daraufhin eine Unterschriftenaktion für sein Vorhaben. Das alles ist nun offenbar Schnee von gestern.

Bei einem Pressegespräch zu seinem Umdenken befragt, verweist Härdter auf das Nein der Gemeinde zur Erweiterung. Seine Familie habe sich daraufhin die Frage gestellt, was für sie die Alternative sei, wie die Zukunft aussehen könne. „Es ist doch ganz einfach. Für uns war nach dieser Verweigerung die Frage, was machen wir jetzt, wie kann es für uns weitergehen? Da gab es eigentlich keine Alternative, weil ja klar ist, dass wir mit den nur 600 Quadratmetern in unserem Markt nicht ewig weitermachen können.“ Härdters betreiben seit einigen Jahren auch einen Lebenmittelmarkt in Neckarweihingen, Thomas Härdter, 54, kümmert sich vor allem um diesen, seine Frau Margit, 49, vor allem um den Schwaikheimer Laden. Die beiden Söhne werden den Familienbetrieb fortführen.

Edeka: Härdter wurde natürlich als Erstes gefragt

Edeka habe die Pflicht gehabt, die Familie Härdter als den Betreiber am Standort zuerst zu fragen bei der Entscheidung, wer den neuen Lebensmittelmarkt führen soll, so Thomas Härdter weiter. Dies habe Edeka genauso gesehen, bestätigt Frank Meng, Regionalleiter Süd der Handelsgesellschaft. Härdters seien erste Wahl gewesen. Edeka sei im Zuge der Beteiligung an der Ausschreibung sehr wohl bewusst gewesen, dass es in Schwaikheim einen etablierten Betrieb mit einer alteingesessenen Familie im Ort als Betreiber gibt. Die Frage sei gewesen, „auf welches Pferd man setzen wolle“. Meng verweist darauf, dass auch der neue Standort ja nicht ideal sei, Kompromisse verlange, etwa bei den Stellplätzen (Tiefgarage als Vorgabe der Gemeinde, also nicht oberirdisch) und der Anlieferung (ebenerdig statt über eine Rampe). Auch die Mischnutzung (Wohnungen über dem Markt) sei eine Herausforderung.

Ziel sei es, in Schwaikheim zweigleisig zu fahren

Was geschieht mit dem bestehenden Markt an der Bahnhofstraße? Schließlich versorgt der seit vielen Jahren einen erheblichen Teil von Schwaikheim zumindest mit, nicht wenige Schwaikheimer hängen an ihm und zudem wird das künftige große Baugebiet Heiße Klinge nicht weit entfernt sein. Das Ziel von Edeka sei, künftig in Schwaikheim „zweigleisig zu fahren, aber mit einem anderen Konzept als bisher“, so Meng dazu. Im bestehenden Markt gehe es sehr eng zu, sei der „Begegnungsverkehr“ von Kunden mit Einkaufwagen schwierig.

Man werde umstellen, die Überlegungen, Gespräche zu dem künftigen Sortiment dort seien aber noch nicht abgeschlossen, man habe bis zur Eröffnung des neuen Markts ja noch viel Zeit. Es könnte in Richtung der wachsenden Trends „Bio“ oder „Regio“ gehen, Edeka biete ja auch das an, deutet Meng an: „Wir bekommen auf 600 Quadratmetern eben nicht mehr alles unter.“ Dabei würden sich seine Kunden immer wieder wundern, wie viele verschiedene Artikel auf der begrenzten Fläche angeboten werden, ergänzt Thomas Härdter: „Das schafft sonst keiner“. Die Sortimente bei den Getränken oder allein beim Kaffee seien in den letzten Jahren explodiert, ergänzt Margit Härdter, „dass wir die Nachfrage dazu bisher nicht bedienen können, tut weh. An dem Laden hängt unser Herz.“ Sie verweist auf den wachsenden Markt für „Convenience-Food“. Auch das sei eine Option für den bestehenden Standort.