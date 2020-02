Schwaikheim Hanf-Startup: Schwaikheimer vertreibt CBD-Produkte

THC-Gehalt muss niedrig sein

Nutzhanf, ein sehr altes Saatgut, werde bei ihnen von zertifizierten Biobauern angebaut. Das CBD wird aus der Pflanze extrahiert, der THC-(Tetrahydrocannabinol)-Wert muss in Deutschland unter 0,2 Prozent liegen. Die Wissenschaft habe gerade erst begonnen, die potenziellen Wirkungen von CBD-Hanfprodukten zu erforschen, so Gatterer. Aber positive Effekte bei Schlafstörungen, Nikotin-Entwöhnungen, Entzündungsprozessen im Körper wie Rheuma oder Multipler Sklerose, bei Epilepsie, der Linderung von Nebenwirkungen in der Krebstherapie und bei Angststörungen seien beschrieben. Noch erforscht werde die Wirkung bei chronischen Schmerzen, Krämpfen, Migräneanfällen, Arthritis.

Warum die Bandbreite positiver Effekte so groß zu sein scheint, liege daran, dass der menschliche Organismus selbst ein körpereigenes Endocannabinoid-System und entsprechende Rezeptoren habe, die auf CBD ansprängen, so unter anderem die Ausschüttung von Adrenalin und Stressmormonen verhinderten, so Gatterer weiter. Der Körper schütte also Stoffe aus, die den Cannabinoiden aus der Hanfpflanze ähnlich seien, sogenannte Botenstoffe, die, wenn sie an einen Rezeptor „andocken“, zu einer Reaktion des Nervensystems führen, beim Empfinden zum Schmerz etwa, beim Funktionieren des Immunsystems oder bei dem, wie tief beziehungsweise gut man schläft.

Möglicherweise lasse sich auch Morbus Crohn, eine entzündliche Darmerkrankung, mit CBD behandeln, darauf ließen zumindest Erfahrungsberichte schließen, wobei offiziell anerkannte Studien dazu noch ausstünden. Das Gleiche gelte bei Asthma und weiteren Allergien, als Folgen eines geschwächten Immunsystems. CBD-Öl wirke nicht nur anti-entzündlich, sondern stärke auch das Immunsystem. Allerdings gebe es zu Therapien mit CBD noch keine klinischen Langzeitstudien, räumt Gatterer ein. Bisher seien aber immerhin keine toxischen oder andere negative Wirkungen auf den Organismus festgestellt worden.

Pharmaindustrie sei von der Konkurrenz nicht begeistert

Gatterer kennt natürlich die Vorbehalte gegenüber dem „illegalen Bruder“ von CBD, dem THC. Er verweist auf den geringen Gehalt an THC in seinen CBD-Produkten, darauf, dass CBD im Gegensatz zum hochkonzentrierten Marihuana oder Haschisch eben nicht berauschend, sondern entgegengesetzt, nicht psychoaktiv wirke.

Gatterer hält den Aussagen der Verbraucherzentrale entgegen, dass die Weltgesundheitsorganisation Studien veranlasst habe, mit dem Ergebnis, dass CBD unbedenklich sei sowie sehr wohl positive Wirkungen erforscht und nachgewiesen seien. Er verweist außerdem auf Rückmeldungen von Kunden, auch chronisch Kranken. „Die sagen, sie sind auf einmal schmerzfrei, nachdem sie vorher über die viele Jahre Medikamente ohne Linderung ihrer Beschwerden genommen haben.“ Es sei aber auch klar, dass die Pharmaindustrie nicht begeistert von dieser neuen Konkurrenz sei, ihre Lobbymacht im Kampf dagegen einsetze.

Zur aktuellen Pressemitteilung der Verbraucherzentrale merkt Gatterer an, das Problem liege beim THC-Wert, da oftmals Produkte die Grenzwerte überschreiten würden. Seine Produkte seien aber alle analysiert und sicher. Er verweist auf entsprechende Ergebnisse von Laboruntersuchungen und Siegel. Alle ihre Chargen würden kontrolliert.

In den USA schwörten Profisportler auf seine Wirkung

In den USA werde CBD zur Schmerzregulation bei Krebspatienten eingesetzt. Profisportler dort schwörten auf seine Wirkung, viele NFL-Stars verkauften nach der Karriere selbst eigene CBD-Produkte, so Gatterer weiter. Das Problem sei, dass der Markt derzeit regelrecht von Produkten und Anbietern überschwemmt werde. Er sieht eine Parallele „zur Avocado-Welle vor drei Jahren“. In Tschechien, China werde in riesigen Mengen produziert. „Aber wer kontrolliert dort? Wir können reine Produkte, mit einem THC-Wert unter 0,2 Prozent garantieren, weil es uns nicht um die Gewinnspanne geht.“

Verbraucherzentrale ist skeptisch