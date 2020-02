Schwaikheim Heiße Klinge: Lkw sorgen für Ärger

Es geht um die Art und Weise des Abtransports des Erdaushubs. Die betreffenden Lkw stellen sich dazu an der Erschließungsstraße ins Baugebiet, am Zwickel der oberen Bahnhofstraße jenseits der Kreuzung Lessingstraße/Bahnhofstraße/Fritz-Müller-Allee in der Reihe hintereinander auf, aber auch, weil die Fläche sonst nicht ausreicht angesichts der großen Anzahl an Fahrzeugen, an der vielbefahrenen Fritz-Müller-Allee. Die Schlange reicht dabei mitunter bis über den Bahnhof hinaus Richtung Kreisel Sonnenmeiler. Die Autos, die ortseinwärts fahren, also von diesem her kommen, müssen an den Brummis vorbei und weichen dabei teilweise auf die Gegenfahrbahn aus.

Eng wird es auch dadurch, dass in der Gegenrichtung Bahnnutzer parken, die dorthin ausweichen, weil die Plätze auf dem P+R-Platz nicht ausreichen. Es kommt also ab und an zu gefährlichem Begegnungsverkehr, insbesondere auch für den Schulbus. Die Lkw-Schlange ist so lang, dass der, der an ihr ausschert, um vorbeizufahren, nicht bis nach ganz vorne sehen und damit nicht erkennen kann, ob ihm in dem Moment einer entgegenkommt.