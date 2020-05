Schwaikheim/Korb.

In Schwaikheim und in kleinen Teilen von Korb kam es am Mittwochnachmittag (06.05.) gegen 14.45 Uhr zu einem Stromausfall. Wie der Netzbetreiber mitteilte, waren zwei Kabelfehler die Ursache für die kurzzeitige Unterbrechung in der Stromversorgung. "Durch Netzumschaltungen konnte das Team der Syna-Netzleitstelle den Großteil der Betroffenen nach rund 15 Minuten wieder mit Strom versorgen", so die Syna GmbH auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Aktuell (Stand: 16 Uhr) arbeiten die Monteure vor Ort noch an der Wiederversorgung von zwei Einsiedlerhöfen.