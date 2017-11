Schwaikheim/Leutenbach Autos aufgebrochen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden in der Leutenbacher Holunderstraße sowie in der Straße Tribergle in Schwaikheim zwei BMW aufgebrochen. Die Diebe bauten die Lenkräder der beiden Fahrzeuge aus und entwendeten diese. Es entstand vermutlich ein Schaden von mehreren tausend Euro. Vermutlich besteht Tatzusammenhang zwischen diesen beiden Aufbrüchen und einem weiteren Lenkrad-Diebstahl aus einem BMW, der sich in derselben Nacht in der Winnender Breslauer Straße ereignete.