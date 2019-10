Schwaikheim Ludwigsburger Straße bleibt unechte Einbahnstraße

Deutlich mehr Autos auf Haupt- , Schul- und unterer Bahnhofstraße

Eine deutliche Mehrbelastung, die dem Wenigerverkehr auf der Ludwigsburger Straße entspricht, gibt es auf der Hauptstraße, die aber ohnehin eine Durchgangsstraße sein soll und dafür auch ausgelegt ist. Der größte Teil dieser Autos fährt über die Schulstraße und die untere Bahnhofstraße weiter, wobei vor allem die Schulstraße keineswegs dafür ausgelegt ist. Allerdings fahren auch etwas weniger Autos als bisher über die Kreuzung am Rathaus, um dort nach links auf die Hauptstraße abzubiegen. Mehr Autofahrer als bisher nehmen in der Gegenrichtung vorher am Kreisverkehr die Route über die Ludwigsburger Straße, weil sie dort durch den fehlenden Gegenverkehr schneller als bislang zur Landesstraße Richtung Remseck vorankommen. Auch auf der Kelterstraße, Schleichweg in den Schwaikheimer Süden, gibt es mehr Verkehr als bislang, allerdings bei weitem nicht so viel mehr, wie Anwohner dort befürchtet, und nicht so viel, wie die Fachleute vorausgesagt hatten.

Auch auf der Bismarck- und der Weiler Straße mehr Verkehr

Die Schulstraße und die untere Bahnhofstraße bekommen aber auch mehr Verkehr ab als bislang, weil Autofahrer, die von der Weiler Straße und der Winnender Straße kommen, nun vor allem über sie fahren, um in die Ortsmitte zu kommen, und nicht mehr über die Hauptstraße, weil in der Ludwigsburger Straße mit der Einbahnstraßenregelung dieser Weg versperrt ist. Außerdem fahren vermehrt Autos, die Richtung Leutenbach wollen, wegen der dauernden Rückstaus an der Anschlussstelle Winnenden/West-Leutenbach bereits an der Schwaikheimer B-14-Ausfahrt ab und belasten somit Bismarck-, untere Bahnhof-, Schul- und Weiler Straße mehr als bisher.