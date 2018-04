Schwaikheim Mehr als eine Million für neue Ortsmitte

Mehr als eine Million Euro hat Schwaikheim inzwischen in die neue Ortsmitte investiert. In der vergangenen Sitzung legte die Verwaltung dem Gemeinderat einen Zwischenstand der Kosten vor. Besonders die 716 000 Euro, die insgesamt für die europaweite Ausschreibung angefallen sind (darunter rund 230 000 Euro Rechtsberatungskosten rund um die Ausschreibung), überraschten doch einige im Gremium. „Wenn wir damals gewusst hätten, dass das eine dreiviertel Million Euro kostet, hätten wir uns anders entschieden. Die Dauer und der Umfang wurden uns nicht deutlich gemacht“, sagte Dr. Wolfgang Rauscher (CDU). Bürgermeister Gerhard Häuser legte Wert darauf, dass das aber nicht ein Versäumnis der Verwaltung war, sondern der Rechtsberatung. Wolfgang Kölz kritisierte, dass man schon viel zu lange mit derselben Rechtsberatung zusammenarbeite. „Mir sind die Kosten der Rechtsberatung zu hoch und sie stehen in keinem Verhältnis. Da gibt es qualitativ bessere!“, sagte er.

Häuser: Die Komplexität war anfangs nicht erkennbar gewesen

Im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt Häuser, dass man damals mit der europaweiten Ausschreibung rechtlich auf Nummer sicher gehen wollte, so wurde es der Gemeinde geraten. Der Rechtsberater stammt aus einem Stuttgarter Fachbüro – eines der führenden auf dem Gebiet, so Häuser. „Er hat uns von Anfang an begleitet“, sagt er. Allerdings räumt er ein, dass die Komplexität des Projektes zu Beginn nicht erkennbar gewesen sei. Geplant sind ein Vollsortimenter sowie Wohn- und Geschäftsräume und eine Tiefgarage.

„Uns ist damals nichts mehr anders übriggeblieben“, sagte auch Brigitte Röger (CDU) in der Sitzung. „Kein Investor nimmt Geld in die Hand, wenn er weiß, dass europaweit ausgeschrieben werden muss“, erinnerte sie sich.

Bauer: Häuser habe Thema Kostentransparenz auf die lange Bank geschoben

SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Bauer kritisiert wieder einmal das Vorgehen der Verwaltung. Die Kostenaufstellung und damit der SPD-Antrag hätte schon früher auf den Tisch gelegt gehört, meinte er und warf Häuser vor, dass er das Thema absichtlich nicht während des Wahlkampfes öffentlich behandelt habe. Bauer berief sich auf eine Klausurtagung im Januar, die man auch gut hätte als Gemeinderatssitzung deklarieren können, und wirft Häuser vor, dass er das Thema Kostentransparenz auf die lange Bank geschoben habe.

Die Klausurtagung sei aber, so Häuser, vom Ältestenrat so beschlossen worden und diene der Haushaltsberatung. Er wies darauf hin, dass das Verfahren entsprechend der Gemeindeordnung abgelaufen sei und die Kosten in jedem Haushaltsplan und Rechnungsabschluss enthalten waren. „Sie tun so, als wären Beschlüsse hierzu von Dritten getroffen worden“, so Häuser.