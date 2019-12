Schwaikheim Metzgerei Bölle muss schließen

Bölle betreibt nicht nur eine Metzgerei, sondern auch Catering, und zwar von Anfang an, allerdings beschränkt auf Familienfeiern. Das sei gut gelaufen, mit Zuwächsen, mindestens stabil, so dass er diesen Geschäftszweig im Lauf der Jahre ausbaute. Das Catering soll deshalb auch weiterlaufen. Im Laden dagegen sind die Kundenzahlen seit vier, fünf Jahren zurückgegangen, mit einem Umsatzeinbruch von rund 20 Prozent, schätzt Bölle. Davor sei es okay, aber auch nicht berauschend gewesen.

Die Gründe seien klar: die Konkurrenz durch Discounter und der Trend zu vegetarisch und mittlerweile auch zu vegan, die Umstellung der Ernährung bei vielen also. Selbst Aldi habe mittlerweile ein Riesenangebot fürs Grillen, „das war im Sommer immer unser wichtigster Einnahmeposten. Wir können da einfach nicht mithalten, wenn die 60 Prozent billiger sind.“ Dagegen komme er auf Dauer auch mit seinem Markenzeichen Regionalität und Nachhaltigkeit nicht an. 80 Prozent des Sortiments produziert er selbst. Das Fleisch „in Rohform“, als ganze Hälften, kommt aus einem Schlachthof in Heilbronn und wird von ihm weiterverarbeitet.

Selbst schlachten ist wegen der Auflagen längst Vergangenheit

Selbst schlachten sei für ihn wie bei den meisten Metzgern bis auf wenige Ausnahmen längst Vergangenheit, unmöglich geworden durch „wahnsinnige“ Auflagen in Sachen Hygiene, daran ändere auch nichts, dass in letzter Zeit die Behörden bei ihren Verordnungen da etwas zurückruderten. „Wer einmal aufgehört hat mit dem Schlachten, der fängt jetzt nicht mehr damit wieder an.“ Metzger hätten nun mal keine Lobby „und wenn, dann sitzt die in der letzten Reihe“. Sein Markenzeichen greife eben nur noch bei wenigen, sehr treuen Kunden. Mittlerweile werde Fleisch selbst aus Afrika importiert, aus Südamerika ohnehin längst. „Dabei ist die Qualität hier auch gut.“ Bölle erzählt das alles nüchtern, nicht klagend. Geht ihm die Geschäftsaufgabe nicht nahe? „Klar ist das emotional. Ich bin ja in der Metzgerei aufgewachsen und ich mache meinen Beruf gerne. Aber das muss ich zurückstellen. Am Ende muss unterm Strich doch mehr als eine Null stehen.“

Bölle wird nach einer Anstellung als Metzger suchen

Bölle und seine Frau verweisen darauf, dass es nicht mit den Ladenöffnungszeiten getan ist. Mit dem Catering zusammen sind sie von Montag bis Sonntag im Einsatz. Kathrin Heim ist Erzieherin, arbeitet auf einer 80-Prozent-Stelle im Kindergarten Panoramastraße: „Unsere Kinder sind mit der Metzgerei aufgewachsen. Aber wir beide haben uns ja abends nur noch gesehen, um die wichtigsten Dinge zu besprechen.“ Sie freut sich darauf, dass es nach vielen Jahren künftig auch mal freie Wochenenden geben wird. Ihr Mann verweist darauf, dass seine Metzgerei ein Kleinbetrieb ist. Wenn eine Maschine, Kühlanlage kaputtgeht, ersetzt werden muss, schlage das ganz anders zu Buche als bei einer Großmetzgerei mit finanziellen Rücklagen. Die Mutter hat an den Wochenenden immer mitgeholfen, sein Schwiegervater, ein Elektriker, Geräte repariert: „Wenn das nicht gewesen wäre ...“

Bölle wird nach einer Anstellung als Metzger suchen. Eine Stelle zu bekommen, werde kein Problem, da ist er sicher: „Also wer in meiner Branche nichts findet ...“ Das Catering wird außerdem weiterlaufen, er wird auch den Imbisswagen vom Wochenmarkt weiterbetreiben, als Nebengewerbe. Bölle macht übrigens nicht den Discountern einen Vorwurf „Die wären ja blöd, wenn sie das Geschäft mit Wurst und Fleisch nicht mitnehmen. Klar lassen die uns mittlerweile nicht mal mehr die Krümel übrig. Das Problem sind aber die Kunden. Die entscheiden.“ Der Trend gehe nun mal hin zum großen Familieneinkauf einmal in der Woche, querbeet alles, was gebraucht werde, „in einem Markt. Die Leute fahren doch nicht mehr zwischen verschiedenen Geschäften herum. Und selbst die, die es sich noch leisten könnten, machen es nicht mehr. Man muss doch nur die dicken Schlitten auf dem Aldi- oder Lidl-Parkplatz sehen. Die Deutschen sind Weltmeister, möglichst wenig Geld auszugeben fürs Essen. Dabei wohnen gerade im Großraum Stuttgart keine armen Leute.“

„Wir gehen keineswegs gesenkten Hauptes vom Feld“

Vor zwei Jahren haben sie bereits die Ladenöffnungszeiten reduziert, seither ist montags und dienstags geschlossen. Es gab zwar einen geringen Umsatzrückgang deshalb, der wurde aber mehr als wettgemacht durch die Einsparung bei der Arbeitszeit der Verkäuferinnen. Ein bisschen verantwortlich macht Bölle auch die Lage des Ladens, die nicht optimale Anfahrt und dass dort nicht gut geparkt werden kann. „Auch da kann ich mit Aldi und Lidl nicht konkurrieren.“ Ein bisschen Nostalgie darf zum Schluss aber sein: Er erinnert an Zeiten, wo es in Schwaikheim noch vier Metzgereien gab. „Damals war der Ort aber noch viel kleiner.“ Wenn Bölle schließt, gibt es nur noch einen Metzger im Flecken. Wichtig ist ihm und seiner Frau: Alle Verkäuferinnen kommen woanders unter. „Wir waren immer so ein gutes Team. Wir gehen keineswegs gesenkten Hauptes vom Platz. Ich bin angefasst, aber nicht am Boden zerstört. Es geht einfach weiter, muss ja.“