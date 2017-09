Schwaikheim Neue Hautärztin nimmt nur Privatpatienten

Auch wenn Dr. Simone Kögel keine kassenärztliche Zulassung für ihre Praxis in der Goethestraße hat, will sie dennoch alle Patienten erreichen, wie sie sagt. Privatpatienten kann sie ohne weiteres behandeln. Kassenpatienten, die ihre Behandlung selbst bezahlen müssen, sollen „mit relativ überschaubaren Kosten hier eine Erstdiagnose erhalten. Gegebenenfalls kann ich sie an Kollegen, die eine Kassenzulassung haben, weiterleiten“, so Kögel.

Eine Erstbehandlung kostet zwischen 30 und 50 Euro

Für den Patienten bedeutet das, dass er nicht wie sonst beim Arzt als Erstes seine Krankenkassenkarte auf den Tresen legt, sondern einen Behandlungsvertrag unterschreiben muss, wonach ihm im Anschluss an den Besuch eine Rechnung zugeschickt wird. „Ich bin gesetzlich dazu verpflichtet, dass ich ihm jede Behandlung erklären und darlegen muss, was es kostet“, sagt Kögel, die selbst auch Kassenpatientin ist. Eine Erstbehandlung kostet zwischen 30 und 50 Euro. Eine Hautkrebsvorsorge, die eine Ganzkörperuntersuchung mit dem Handdermatoskop beinhaltet oder eine digitale Behandlung der Muttermale, kostet zwischen 60 und 100 Euro. Wer aber Muttermale aus ästhetischen Gründen entfernen lassen oder sich einer Nagelpilz-Laserbehandlung unterziehen möchte, müsste für die Leistungen in einer Kassenpraxis genauso selbst aufkommen, betont sie.

„Patienten, die bereit sind, etwas selbst zu bezahlen, auch ein Stück Mehrwert bieten“

Sollte sie bei einer Untersuchung feststellen, dass bei einem Kassenpatient eine größere Behandlung notwendig und mit vielen Nachbehandlungen verbunden ist, würde sie versuchen, den Patienten in das Kassensystem zurückzubringen – sei es bei einem Facharztkollegen, einem Chirurgen oder in einer Hautklinik. „Das wird sicher nicht einfach sein, aber das ist der Anspruch, den ich mir gesetzt habe“, sagt Kögel, die sich einen Schwerpunkt in der Diagnostik von Hauttumoren und deren Behandlung gesetzt hat. „Ich will den Patienten, die bereit sind, etwas selbst zu bezahlen, auch ein Stück Mehrwert bieten.“

Simone Kögel: „Die Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen!“

Die Entscheidung, ob sie eine private oder eine Praxis mit kassenärztlicher Zulassung führt, hat sich Dr. Simone Kögel nicht leicht gemacht. Als die Mutter zweier Kinder vor einem Jahr den Entschluss gefasst hat, war kein kassenärztlicher Sitz für eine Hautarzt-Praxis verfügbar. Dann wurden die Räume im Elternhaus frei: Nicht allzu groß, aber zu den Ansprüchen, die sich Simone Kögel gestellt hat, passend. Die Praxis hat noch weitere Vorteile: Sie ist nicht weit von ihrem Zuhause entfernt. Die Kita ist für sie zu Fuß in fünf Minuten erreichbar. Außerdem ist sie auf die Unterstützung der Eltern bei der Kinderbetreuung angewiesen, da ihr Mann als Software-Entwickler bei einem Unternehmen in München beschäftigt und mindestens zwei Tage in der Woche unterwegs ist.

Kassenärztliche Vorschriften seien auf Vollzeitpraxen ausgerichtet

Theoretisch könnte die Dermatologin nachträglich für ihre Praxis eine kassenärztliche Zulassung beantragen. Doch von Kollegen weiß sie, dass sie mit einem halben Versorgungsauftrag 40 Stunden und mit einem ganzen Versorgungsauftrag 60 Stunden die Woche arbeiten müssen, bis Patienten behandelt und Abrechnungen erledigt sind. Für die junge Frau und Mutter von zwei kleinen Kindern ist das nicht leistbar. „Die kassenärztlichen Vorschriften sind meiner Meinung nach immer noch auf Vollzeitpraxen ausgerichtet und nicht auf Frauen mit Familie“, sagt sie. Mit ihrem Qualitätsanspruch ist eine Fünf- bis Sechs-Minuten-Taktung nicht vereinbar. Und die Vorstellung, „dass ich alle Patienten zufriedenstellen kann, ist nicht gegeben“, betont Kögel. Eine Praxis mit kassenärztlicher Zulassung kommt daher für sie frühestens in fünf oder zehn Jahren infrage – auch im Bewusstsein darüber, dass sie sich damit eine einmalige Chance verwirkt – eine Kassenpraxis in ihrer Heimat Schwaikheim zu führen. „Aktuell ist mir die Zeit mit der Familie genauso wichtig wie die Arbeit!“

Zur Person Dr. Simone Kögel (36) ist in Schwaikheim aufgewachsen. Nach dem Abitur am Lessing-Gymnasium studierte sie an der Universität Tübingen. Während des Studiums promovierte sie im Fachgebiet Dermatologie. Im Anschluss hatte sie eine Forschungsstelle für chronische Wunden an der Uniklinik Regensburg inne. Nachdem sie in einer Praxis in Ravensburg gearbeitet hatte, führte sie ihre Facharztausbildung weiter nach Ulm an die Uniklinik, wo sie sich den Schwerpunkt Hauttumore setzte. Nach der Facharztausbildung arbeitete sie in Bad Cannstatt und Schwäbisch Gmünd. Sie ist verheiratet und Mutter zweier Kinder (ein und drei Jahre alt).