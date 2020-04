Schwaikheim Neue Mitte: Miet-Interessenten können sich melden

Die 46 Wohnungen sind unterschiedlich groß, von 55 bis 135 Quadratmeter. „Herr Panzer möchte, dass in die kleinen Wohnungen Rentner, Witwer oder Witwen einziehen, die die Miete dann eventuell etwas günstiger bekommen. Die genauen Preise kann ich noch nicht sagen, aber wir werden uns eher unter dem Durchschnitt orientieren“, sagt Hausverwalterin Braun. Was wir von der Zeitung gerne schwarz auf weiß abdrucken, damit man sich später daran erinnern möge.

Der neue Besitzer Harald Panzer hat noch eine soziale Komponente in Aussicht gestellt, gleich am 18. Mai, als unser Kollege Peter Schwarz über den Kauf berichtet hat: Etwa zehn Prozent der Wohnungen soll die Gemeinde belegen dürfen. Für die anderen Wohnungen wolle er eine „ortsübliche“, Miete, um die 11,50 bis 12,50 Euro pro Quadratmeter verlangen, sagte er damals.

Panzer wiederholte seine Grundhaltung bei einem Telefongespräch im März, nannte aber keine genauen Mietpreise mehr: „Die Immobilie soll in Familienbesitz bleiben, gehegt und gepflegt werden und zu einem ordentlichen Preis im Sinne der Mieter zu haben sein.“ Schon im Winter vergangenen Jahres habe er sich nichtöffentlich im Gemeinderat vorgestellt. „Ich sagte, dass der Bau für mich kein Spekulationsobjekt ist und wir unser Wohl auch nicht durch schnelle Rendite erreichen wollen.“ Er hatte den Eindruck, dass seine Ideen im Gemeinderat gut angekommen sind.

Bürgermeister Gerhard Häuser, zum eingeräumten Belegungsrecht befragt, freut sich über das freiwillige Angebot des neuen Besitzers. „Wir werden demnächst mal mit Herrn Panzer reden, um wie viele Wohnungen es genau geht und wie man das Belegungsrecht definiert.“ Sobald dies geklärt und schriftlich verbindlich vereinbart sei, werde die Gemeinde die Wohnungen im Amtsblatt ausschreiben und anhand der Bewerbungen und dem Bedarf entscheiden. Für akute Notfälle hat die Gemeinde derzeit noch freie Kapazitäten in der neuen Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkunft an der Schönbühlstraße.

14 Wohnungen werden auch innen barrierefrei ausgestattet

Prima, dann ist nur noch die Frage offen, ob der Bau auch planmäßig fertig wird. Wir fragten nach bei der Pressestelle des Landkreises, die hierzu Auskünfte erteilt. Die Kreisbau, die Baugenossenschaft Backnang und die Firma Wilhelm Geiger werden den Komplex fertigstellen, auch wenn er jetzt bereits Harald Panzer gehört.

Die Baustelle liegt demnach im Zeitplan. Bei den Materialien sind vereinzelt Lieferverzögerungen aufgetreten, die aber keine größeren Auswirkungen hatten. „Bei der Lieferung der Aufzüge etwa hat der Lieferant mit Verweis auf Corona Verzögerungen angezeigt (einige Komponenten kommen aus Spanien und Frankreich)“, schreibt Martina Keck von der Pressestelle. Und da auch auf der Schwaikheimer Baustelle theoretisch Menschen erkranken und ausfallen können, fragen wir auch dazu nach. „Bei den Arbeitern gab es zwei Verdachtsfälle: Die Mitarbeiter waren in Quarantäne, sind aber glücklicherweise nicht am Coronavirus erkrankt“, so Keck.

Interessant für künftige Mieter wird nun noch sein, wie die Wohnungen ausgestattet werden. Sind alle barrierefrei, etwa mit entsprechenden Bädern? „Es werden 14 Wohnungen (meistens im Dachgeschoss) barrierefrei nach Landesbauordnung ausgeführt“, teilt Martina Keck mit und verweist beim Rest auf die Baubeschreibung. Auf der Internetseite der Kreisbau ist die aber eher nichtssagend: „Sämtliche Wohnungen bestechen durch hochwertige Ausstattung, durchdachte Raumaufteilung sowie ihren unverwechselbaren Charakter.“ Jedes der vier Wohnhäuser werde mit einem Aufzug ausgestattet. Der Edeka-Supermarkt erhält zwei weitere Aufzüge.

Interessant für manche ist auch die Energieversorgung. Sie erfolgt über ein Gasblockheizkraftwerk und eine zusätzliche Gastherme zur Abdeckung der Spitzenlast.

Und wenn dann alles fertig und bezogen ist? Die Thallos AG wird den Komplex mit dem eigenen Hausmeisterkonzept betreuen. „Wir haben 600 Wohnungen in der Mietverwaltung im Großraum Stuttgart und schauen, dass jedes Objekt in Schuss gehalten wird“, sagt Gabriele Braun.

Mit Sitz in Tübingen habe man auch seine Erfahrungen mit Studenten-WGs: „Die jungen Leute sind alles andere als ordentlich. Wir sagen denen, dass sie putzen müssen, oder dass sie nicht 1000 Schuhe vor der Haustür ablegen dürfen. Es wird sofort ermahnt, wenn was nicht passt – dann funktioniert’s“, beschreibt sie straff gehaltene Zügel, die bei der Schwaikheimer Mieterklientel vermutlich etwas lockerer geführt werden können.

Kontakt für Miet-Interessenten

Gerne können sich Miet-Interessenten für eine Wohnung (55 bis 135 Quadratmeter) bei Gabriele Braun von der Thallos AG vormerken lassen. Am besten per Mail an gabriele.braun@thallos.ag. Das Büro befindet sich an der Doblerstraße 1 in 72074 Tübingen. Telefon: 0 70 71/92 09 90.