Die Polizei sucht in Schwaikheim mit starken Kräften nach zwei Tätern, die in der Friedensstraße in ein Wohnhaus eingebrochen sind. Als die Einbrecher gegen 18.15 Uhr vom Wohnungseigentümer überrascht wurden, flüchteten sie in unterschiedliche Richtungen. Die Polizei ist mit einem Hubschrauber und insgesamt neun Streifen vor Ort.