Schwaikheim Polizisten bei Kneipenschlägerei verletzt

Kurz vor 2.30 Uhr war ein Notruf eingegangen, wonach es einen Streit zwischen zehn bis 20 Personen geben würde und eine Auseinandersetzung unmittelbar bevorstehe. Als eine erste Polizeistreife in der Kneipe Ecke Winnenders Straße/Hautpstraße eintraf, schlug ein 19-Jähriger gerade einem auf dem Boden liegenden 26 Jahre alten Mann mehrfach mit der Faust in das Gesicht. „Die beiden Polizeibeamten griffen sofort ein, um weitere Angriffe des 19-Jährigen zu verhindern. Hierzu setzte ein Polizeibeamter einen Schlagstock ein und versuchte den 19-Jährigen von seinem Opfer zu trennen. Der 19-Jährige widersetzte sich massiv, griff nun die beiden Polizisten an und beleidigte sie fortwährend. Hierbei versuchte er einen Polizeibeamten in den Schwitzkasten zu nehmen und diesem den Schlagstock zu entreißen“, heißt es im Polizeibericht. Ein, ebenfalls 19 Jahre alter Mittäter störte die versuchte Festnahme und griff die Polizeibeamten ebenfalls an. Beide Beamten wurden durch die Angriffe leicht verletzt und mussten sich kurzzeitig aus der Kneipe zurückziehen, um auf Verstärkung zu warten.

Beim Haupttäter wurden beinahe zwei Promille festgestellt

Nachdem weitere Einsatzkräfte eingetroffen waren, stellte sich der Mittäter freiwillig und wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Als er nun zum Streifenwagen gebracht werden sollte, griff nun der Haupttäter die Beamten an und versuchte seinen Bekannten zu befreien. Er wurde daraufhin von weiteren Beamten überwältigt und zu Boden gebracht. Hierbei rief er erneut laute Beleidigungen die Polizisten aus.

Bei dem Haupttäter wurde eine Atemalkoholkonzentration von beinahe zwei Promille festgestellt. Auf beide Täter, bei denen es sich um Deutsche handelt,d ie aus Waiblingen und Winnenden stammen, kommt nun ein Strafverfahren zu. Beide sind schon wegen verschiedener Delikte vorher polizeilich aktenkundig geworden (Bedrohung, Diebstahl, Nötigung, Verstöße gegend as Betäubungsmittelgesetz).