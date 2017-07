Schwaikheim Schwaikheim erhöht Kindergartengebühren

Die erste Gebührenerhöhung fällt so stark aus, weil sich in ihr die Gehaltserhöhungen der Tarifrunde von 2015 für die Erzieherinnen niederschlagen. Die Verbände streben mit ihren Richtsätzen, die allerdings nur Empfehlungen darstellen, mittelfristig einen Kostendeckungsgrad von 20 Prozent (der Betriebsausgaben) durch Elternbeiträge an. Bei den Betriebsausgaben machen die Personalkosten 64 Prozent aus. Deutliche Tariferhöhungen und die stetige Ausweitung des Betreuungsangebots führen zu einem entsprechenden Anstieg der Betriebskosten. Vor zehn Jahren betrugen die Personalaufwendungen 1,2 Millionen Euro, mittlerweile sind es knapp drei Millionen Euro. Der Kostendeckungsgrad beträgt in Schwaikheim derzeit etwa neun Prozent.

Elternbeiträge erhöhen sich

Zu jedem Kindergartenplatz schießt die Gemeinde im Jahr knapp 10 000 Euro zu, insgesamt beträgt der Zuschussbedarf, der sogenannte Abmangel, knapp 3,4 Millionen Euro (2007: rund eine Million Euro). Die beschlossenen Erhöhungen führen dazu, dass sich die Elternbeiträge von rund 400 000 Euro im nächsten Jahr um knapp 100 000 Euro erhöhen, im Jahr darauf um weitere knapp 24 000 Euro. Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung vorgeschlagen, bei den anstehenden Erhöhungen eine Zwischenstufe einzubauen, um den zu erwartenden großen Sprung abzufedern. Für diese Empfehlung gab es im Gemeinderat aber damals keine Mehrheit.

In der Aussprache nun betonte Silke Haag für die CDU-FB, dass die Gemeinde in den zurückliegenden Jahren viel in die Qualität und den Ausbau der Kinderbetreuung investiert habe. Schwaikheim verfüge mittlerweile über ein sehr attraktives Angebot mit qualifiziertem Personal. Angesichts dessen und des geringen Kostendeckungsgrads sei es richtig, die Mehrkosten zum Teil an die Eltern weiterzugeben.

"Wir sind auf einem hohen Niveau in der Kinderbetreuung"

Die Kinderbetreuung in Schwaikheim habe sich in der Tat stark zum Besseren verändert, so Brunhilde Meßmer, FDP-FW. Die Gemeinde sei den Eltern so entgegengekommen, dass „wir fast schon individuelle Betreuungszeiten anbieten“. Diese Qualität, von einem externen Büro bestätigt, habe eben ihren Preis. „Wir sind auf einem hohen Niveau und wollen das künftig halten.“ Angesichts des hohen Abmangels sei eine Befreiung der Eltern von den Gebühren nicht möglich. Der Gemeinderat könne die beantragte Erhöhung eigentlich nicht ablehnen, weil die Allgemeinheit, die Steuerzahler, nicht komplett für die Kosten des enormen Aufwands aufkommen könnten.

Bauer: SPD trägt aber die Ausweitung des Angebots mit

Die SPD gehe, wie in den Vorjahren, die vorgeschlagenen Erhöhungen nicht mit, so Alexander Bauer. Sie trage aber die Qualität und die Ausweitung des Angebots mit, diesen Weg müsse die Gemeinde weitergehen. Es sei klar, dass die Kommunen die Kosten der Kinderbetreuung nicht alleine stemmen könnten. Die Diskussion um deren Verteilung sei im föderalen System weiter zu führen. Attraktive Kindergartengebühren seien ein starkes Argument für den Standort. Die empfohlenen Richtsätze seien nicht verbindlich. Die Begründung für das Ziel 20 Prozent Kostendeckung sei unklar. Die Elternbeiträge stellten ohnehin nur einen geringen Teil der Finanzierung dar, von daher sei die Gemeinde nicht gezwungen, den Kostendeckungsgrad zu erhöhen.

Es gebe unstrittig Eltern, die so bedürftig sind, dass sie die Gebühren nicht selbst aufbringen können, räumte Wolfgang Kölz, CDU, FB, ein. Für die gebe es aber die Möglichkeit, über den Landkreis Zuschussanträge zu stellen. Jedes Kind könne also einen Kindergarten besuchen. Solange Bund und Land die Kosten nicht vollständig übernehmen, sei es legitim, von den Eltern einen gewissen Beitrag zu verlangen.

Die Erhöhungen ließen sich begründen, so Ingrid Boegler, Grüne, mit dem Verweis auf die Angebotsvielfalt und die Qualität in den Einrichtungen: „Man kann ihnen also zustimmen, die Erhöhungen sind für die Eltern nicht unzumutbar.“