Schwaikheim So soll die dritte Sporthalle aussehen

Die von Knecht vorgeschlagene Raumaufteilung würde es ermöglichen, im Zwei-Feld-Teil der Halle Ballsportarten zu betreiben und im zusätzlichen Teil Gerätesport. Wahrscheinlich wird dieser separate Teil so groß sein, dass er wiederum in zwei Bereiche aufgeteilt werden kann, so dass auch dort mehrere Gruppen parallel üben können. Getrennt werden sollen die Bereiche der Zwei-Feld-Halle wie üblich durch „Vorhänge“, die je nach Bedarf rauf- und runtergelassen werden können. Diese Abtrennungen würden in einer Drei-Feld-Halle nicht verhindern, dass vor allem der mittlere Bereich unter „Störgeräuschen“ von links und recht leiden würde. Auch dies ist aus Sicht von Knecht ein Argument für die „2+1“-Variante.

Es gab im Sommer eine Bedarfsabfrage bei den Vereinen. Sie sollten auf einem Fragebogen ihr bestehendes Angebot, die dafür zur Verfügung stehenden Hallenzeiten und -flächen sowie ihr „Entwicklungspotenzial“ bei einem zusätzlichen Flächenangebot angeben. Zwölf Vereine machten mit. Die Antworten haben laut Knecht eindeutig bestätigt, was eigentlich seit vielen Jahren zumindest klar ist, sonst wäre eine weitere Halle ja gar nicht Thema. Es gibt Bedarf für mindestens drei neue Hallenflächen. Das ist nun sozusagen auch nachgewiesen.

Fläche für Handballspiele soll integriert sein

Diese Flächen seien laut der Abfrageergebnisse zwar ausschließlich fürs Training notwendig. Gleichwohl solle in die neue Halle eine Fläche für ein wettkampfgerechtes Handballfeld integriert sein. Außerdem sollen Hallenflächen auch für kleinere Gruppen angeboten werden. Für ebenfalls wichtig halten die Vereine ausreichende Räume, um Geräte unterzubringen.