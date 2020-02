Schwaikheim Ukraine-Hilfe sucht verzweifelt Lagerräume

Ende März müssen sie aus dem Haus an der Schulstraße raus

Der Heimatverein und die Gemeinde haben mehrfach Lagerflächen zur Verfügung gestellt, mietfrei, beim Gorroner Platz etwa und an der Schulstraße. Das Lager dort, in einem heruntergekommen, nicht mehr bewohnten Haus muss aber, nach einer Verlängerung, spätestens Ende März der Erweiterung von Haus Elim weichen. Die Garage am Haus ist Annahmestelle, von dort werden die Spenden zu den Lagerflächen gebracht. Der Verein braucht dringend eine neue, Ersatz. 150 Quadratmeter wären gut, noch besser 200. Aber vor allem muss sie so liegen, dass sie von einem Sattelschlepper problemlos angefahren werden kann.

Mehrere Angebote, die es bislang gab, gehen darum nicht, auch die angedachte Containerlösung im Freizeitzentrum hat sich deswegen zerschlagen. Mittlerweile haben sie auch im Hilfsgebiet in der Westukraine, einer sehr ländlichen, von Landwirtschaft geprägten, Gegend, einen eigenen Verein gegründet. Die Ukraine als „Kornkammer Russlands“, das war einmal. 2019 haben sie einen Hilfskonvoi ins Kriegsgebiet in der Ostukraine geschickt, dort ein Hilfskrankenhaus aufgebaut, mit Betten und Verbandsmaterial. Wie groß ist die Armut dort? „Na ja, es gibt solche und solche.“ Solche, denen es bessergeht, seien nun mal die, die Verwandte im Ausland haben, die von diesen also unterstützt werden.

Versprochen: Hilfe kommt eins zu eins bei Bedürftigen an

Bei dem Hilferuf richtet Brigitte Röger den Fokus vor allem darauf, dass der Verein dafür sorgt, dass Sachen, die hierzulande ausrangiert sind, anderen noch helfen, weitergenutzt werden. „Hier wird so viel weggeschmissen, worüber andere noch glücklich wären.“ Sie können versprechen, dass die gespendeten Sachen „eins zu eins“ bei Hilfsbedürftigen ankommen, versichert Wolfgang Möller, „die Not ist dort so groß, wie wir es uns hier gar nicht vorstellen können“.

Was die Ukraine-Hilfe leiste, sei mit Geld aber eigentlich gar nicht aufzuwiegen. Lilly Domdai zeigt ein Foto von einem Beispiel, das sie besonders rührt: Es zeigt eine junge Frau an einer gespendeten Nähmaschine. „Die können also mit der Nähen lernen.“ Vor etwa einem Jahr hat der Verein dort auch ein Altenheim eröffnet, mit derzeit 15 Bewohnern. Die komplette Einrichtung dafür stammt aus Deutschland.