Schwaikheim Unfall auf Avus-Umleitung

Wegen eines Frontalzusammenstoßes auf der L 1140 war die Winnender Straße am Mittwochnachmittag kurzzeitig komplett und im weiteren Verlauf einseitig gesperrt. Eine Verkehrsregelung war eingerichtet.

Ein 62-jähriger Lkw-Fahrer befuhr die Landesstraße von Winnenden nach Schwaikheim. In der Winnender Straße am Ortsbeginn Schwaikheim geriet er vermutlich infolge gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem VW Golf Cabrio frontal zusammenstieß. Sowohl der Kraftfahrer als auch die 63-jährige Autofahrerin wurden dabei verletzt und mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Der geschätzte Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf ca. 28000 Euro. Das Auto wurde abgeschleppt.

Laut Polizei musste die Straße ab 14.35 Uhr für über eine halbe Stunde voll gesperrt werden.

Die Winnender Straße dient derzeit als Umleitung für den gesperrten B-14-Anschluss Avus.