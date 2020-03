Schwaikheim / Waiblingen Bäckerei Haag schließt weitere Filiale

Wie geht es mit dem Personal, das in Waiblingen verkauft, weiter? Das Ziel sei, alle mitzunehmen, die langjährig Beschäftigten behalte er so oder so, so Haag, der einräumt, dass die Schließung schon länger im Gespräch gewesen sei. Er verweist darauf, dass er in der Backstube an der Fritz-Ebert-Straße in Schwaikheim unter anderem zwei Flüchtlinge aus Eritrea beschäftigt, außerdem einen ehemals Langzeitarbeitslosen und einen Mann mit Handicap, für den ein spezielles Ausbildungsprogramm entwickelt worden sei. Haag beschäftigt insgesamt 65 Mitarbeiter.

Nachbarbeschwerden in Schwaikheim

Apropos Schwaikheim, auch dort läuft es nicht sorgenfrei. Es gibt mindestens zwei Probleme. Die Filiale hat kaum eigene Stellplätze für die Kundschaft, zu Stoßzeiten werden daher Grundstücks- und Garagenzufahrten in der Nachbarschaft mal eben zugeparkt oder auch der Gehweg wird kurzerhand in Anspruch genommen.

Außerdem gibt es Lärmbeschwerden wegen des nächtlichen Lieferverkehrs. In der Backstube geht es morgens um 1 Uhr los. Zum Parkplatzproblem seien „Pläne in der Schublade“, deren Umsetzung für eine Entspannung der Lage sorgen würde, so Haag dazu. Zur Frage, ob er sich denn vorstellen kann, zumindest mit der Backstube aus dem Wohngebiet rauszugehen, meint er: „Auch daran haben wir bereits gedacht, auch da gibt es Pläne.“

Bei der Schließung der Filiale an der Langen Straße hatte Haag Personalmangel als Grund gegenüber der Zeitung genannt, insbesondere gelte dies für den Verkauf. Der Betrieb in der Filiale sei deshalb zeitweise kaum zu stemmen gewesen, sie seien zum Handel geworden, hätten entscheiden müssen, welche Filiale Vorrang hat.