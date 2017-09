Schwaikheim/Waiblingen Faustschlag ins Gesicht: Drei Monate Haft

Der Italiener war an dem Sonntag, am Abend vor dem 1.-Mai-Feiertag, mit seinen Söhnen in der Gaststätte, es ging feuchtfröhlich zu. Bis der Mann zahlen wollte, für die ganze Gruppe. Die Bedienung fragte ihn, ob er sich denn das wirklich leisten könne.

"Auf einmal kam da eine Faust an"

Was wohl kein Witz war, denn die Frau kannte offenbar die finanzielle Situation des Stammgasts. Der sah, in Gegenwart seiner Sprösslinge, aber seine Ehre angegriffen, fasste die Frage als Beleidigung auf und geriet ob dieser Kränkung mächtig in Rage.

In dem Moment tauchte unglücklicherweise ein anderer Gast an der Theke auf, der mit seiner Frau in dem Lokal war und der sich bei der Unterhaltung mit ihr durch die laute Musik, die lief, gestört fühlte. Er bat darum, sie etwas leiser zu stellen „und schon bekam ich eine auf’s Ohr. Auf einmal kam da eine Faust an“, berichtete der 56-Jährige als Zeuge vor Gericht.

„Wenn ich wegen dir ins Gefängnis muss, bring’ ich dich um“

Auch er kennt den Angeklagten schon lange, kann sich auch Monate später nicht erklären, was in dem fraglichen Moment in diesen gefahren war. Er wollte nach dem Hieb raus und mit dem Handy die Polizei alarmieren. Als der 61-Jährige das gesehen habe, habe dieser versucht, ihm das Handy aus der Hand zu schlagen, und ihm gedroht: „Wenn ich wegen dir ins Gefängnis muss, bring’ ich dich um.“

Diese Drohung bestritt der Angeklagte vor Gericht allerdings entschieden. Weitere Ohrenzeugen des schlimmen Satzes gab es nicht, dies blieb also offen. Er habe vorher überhaupt keinen Streit mit dem Angreifer gehabt, versicherte der Zeuge auf Nachfrage des Richters.

Der Angeklagte stand zum Tatzeitpunkt unter Bewährung

Der Angeklagte verteidigte sich. Er habe nicht absichtlich zugeschlagen und er habe sich im Nachhinein mehrfach bei dem Mann entschuldigt. Der bestätigte das dem Gericht: „Ich habe die Entschuldigung angenommen, aber ihm auch gesagt, dass er mit der Anzeige und den Konsequenzen leben muss. Er hat allerdings auch keinen Druck ausgeübt, dass ich die Anzeige zurücknehme.“

Der Angeklagte stand, als er die Tat beging, unter Bewährung. Im November war er wegen versuchter Körperverletzung verurteilt worden, zu einer mehrmonatigen Haftstrafe auf Bewährung. Wie seine Bewährungshelferin dem Waiblinger Gericht berichtete, hatte er vor rund zehn Jahren zwei Herzinfarkte, war in seinem Beruf seither stark eingeschränkt, arbeitete bis vor vier Jahren allerdings noch als Maurer.

Seither finde er wegen seiner angegriffenen Gesundheit und des Alters keine Arbeit mehr, sondern lebe im Grunde „von Tag zu Tag“, am Rande des Existenzminimums. Es sei offensichtlich, dass der Mann, der eigentlich freundlich, angenehm im Umgang sei, immer, wenn er Alkohol trinke, „sich vergisst“ und sich selbst dann in schwierige Situationen bringt. Ein Problembewusstsein dafür habe er aber nicht.

Die Bedienung bot eine Runde Ramazzotti als Entschuldigung an

Eine weitere Zeugin, die Bedienung in dem Lokal, die damals die verhängnisvolle Frage gestellt hatte, bestätigte die Aussagen des Opfers der Attacke. Ihre Frage habe sie damals „blöderweise“ gestellt, den Fehler habe sie aber gleich eingesehen, dem Gast und seinen Söhnen sofort als Entschuldigung eine Runde Ramazzotti angeboten. Aber es sei gleich zum Tumult gekommen.

Ein weiterer Zeuge, auch Gast damals, bestätigte ebenfalls die Schilderung des Opfers. Er habe noch versucht, den 61-Jährigen zu beruhigen, der habe daraufhin aber auch noch mit ihm Streit angefangen.

Angeklagter muss Therapie besuchen