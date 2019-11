Schwaikheim/Waiblingen Sexuelle Übergriffe: 28-Jähriger zu Freiheitsstrafe verurteilt

Sie habe zwar keine körperlichen Verletzungen davongetragen, leide aber bis heute unter dem Geschehen damals, habe Albträume, traue sich nachts nicht mehr alleine raus: „Er hat mir ja auch gedroht, dass er mich irgendwann noch kriegt.“

Auf den Radau waren mittlerweile Anwohner und Passanten aufmerksam geworden, die ihrerseits die Polizei alarmierten. Was dann passierte, eigentlich „nur“ die Nachgeschichte, macht einen wesentlichen Anteil an der Strafe aus, die der Mann zu verbüßen hat. Er wehrte sich mit aller Macht dagegen, in einen Polizeitransporter verfrachtet zu werden, spuckte, schlug, trat um sich und beleidigte Polizisten übel.

Dem Übeltäter wurde später zwar eine Blutprobe entnommen, seltsamerweise aber nicht, um festzustellen, ob beziehungsweise wie weit er unter Alkohol oder Drogen stand, sondern um vor allem auszuschließen, dass er eine ansteckende Krankheit hat, die er womöglich durch das Anspucken der Beamten (juristisch ebenfalls eine Körperverletzung) auf diese übertragen könnte.

Der Angeklagte wurde schließlich wegen der sexuellen Übergriffe, gefährlicher Körperverletzungen, tätlicher Angriffe auf Polizeibeamte und Beleidigungen zu einer Freiheitsstraße von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt, ohne Bewährung, weil dafür die Voraussetzungen, unter anderem eine günstige Sozialprognose (keine Wiederholungsgefahr), nicht vorlägen, so die Richterin. Aus der halbjährigen Stammheimer U-Haft in Handschellen gekommen, verließ er den Gerichtssaal also auch in diesen.