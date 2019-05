Schwaikheim Westernreitturnier auf dem Birkenhof

Die Reiterhilfen sind kaum sichtbar, die Pferde halten ihr Tempo selbstständig und laufen idealerweise am lang durchhängenden Zügel, so wie das im Westernreiten sein soll. So viel Action und Spannung wie beim Springreiten darf es dabei gar nicht geben. Das Publikum nutzt die entspannte Atmosphäre, um sich noch ein Stückchen selbst gebackenen Kuchen zu holen und sich gegenseitig so manche Geschichte vom Pferd zu erzählen: Anwesend sind tatsächlich fast nur Reiter mit ihren Familien. So betont lässig alles auch wirken mag, das Turnier läuft nach strengen Regeln ab. Dahinter steckt die „American Quarterhorse Association“ (kurz: AQHA) und deren deutscher Tochterverein. Es gibt einige wenige rassenoffene Prüfungen, doch zu den meisten Klassen sind nur reinrassige und eingetragene „Quarterhorses“ zugelassen.

Klaus Marquardt unterstützt die Countryband

Gastgeberin Nadine Schmid erklärt, wie auf der ganzen Welt Reiter mit ihren reinrassigen Tieren bei solchen offiziellen Turnieren Punkte sammeln. Diese Punkte beeinflussen den Wert der Tiere. „Wer seine Stute züchten möchte und mit ihr in der Pleasure viele Punkte bekommen hat, für den ist das von Vorteil“, so Schmid. Angeboten werden in Schwaikheim tatsächlich alle Disziplinen, die die DQHA vorsieht, jeweils für Anfänger, Jugendliche und erwachsene Profis. Auch die Qualifikation für die offizielle Landesmeisterschaft findet hier statt. Jede Disziplin birgt ihre eigenen Schwierigkeiten, gerade die so mühelos wirkende Pleasure hat es ganz besonders in sich. So steht schon auf der Website der DQHA: „Es ist leicht, in einer Pleasure-Prüfung mitzureiten, aber unheimlich schwer, sie zu gewinnen.“

Während in der Halle eine Klasse nach der anderen antritt, wird draußen in der Scheune fleißig aufgebaut. Dort wird am Abend ordentlich getanzt und gefeiert. Für Stimmung sorgt dabei die Countryband „Tail Creek String Band“, die sich in der Region mit ihrem fetzigen Sound und ihrer ganz eigenen Interpretation von Country- Musik bereits einiger Bekanntheit erfreut. An diesem Abend wird sie dabei außerdem tatkräftig vom Winnender Teufelsgeiger Klaus Marquardt unterstützt, den man sonst mit Wendrsonn auf der Bühne sieht. Ein gelungenes Event, bei dem alle Beteiligten viel Spaß haben.