Schwaikheim/Winnenden Gemeinschaftsschule: Fusion besiegelt

Gemeinsam ziehen sie am Tuch und damit an einem Strang: Zum Vorschein kommt das neue Schild mit der Aufschrift Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule vor dem Containerbau unweit des Wunnebads – ein Zeichen dafür, dass die Fusion zwischen Winnenden und Schwaikheim besiegelt ist. „Ein zweites befindet sich am Hauptgebäude“, weiß Andreas Hein, Leiter des städtischen Amts für Kultur, Schulen und Sport. Die Klassenstufen sechs, bis acht werden dort unterrichtet, die restlichen hier.

Kurz zuvor noch haben Bürgermeister Gerhard Häuser und OB Hartmut Holzwarth eine Vereinbarung unterschrieben, welche die Fusion besiegelt und die Zusammenarbeit der beiden Kommunen während der Umbauphase der Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule regelt. „Die Unterzeichnung spricht für eine gute Zusammenarbeit“, sagt Häuser. „Sie wird die Fusion weiter prägen und positiv beeinflussen – auch unter den Lehrern und Schülern und hoffentlich auch weiter unter den Eltern, welche die Schulart noch kritisch sehen“, so Häuser.

Hartmut Holzwarth wünscht sich, dass die Kosten eingehalten werden

Den Baubeschluss für den neuen Pavillon mit Mensa anstelle des heutigen Gebäudes, in welchem auch der Musiksaal untergebracht ist, wollen Verwaltung und Gemeinderat noch vor der Sommerpause fassen, erklärt er. Hierfür wünschte Holzwarth „gutes Gelingen und dass die Kosten eingehalten werden“. Holzwarth blickte noch einmal auf die Geschichte der Fusion zurück, die schmerzende Erfahrung, wie die Kosten für einen Schulneubau ins Unermessliche wuchsen und man gleichzeitig erkennen musste, dass ein Neubau vielleicht dem Standorten Leutenbach geschadet hätte. Die Schülerzahlen würden für zwei, aber nicht für drei Gemeinschaftsschulen reichen, so Holzwarth. Das Resultat lautete, „dass wir die zwei Schulen genauso unterstützen, wie die anderen Schulen uns bisher unterstützt haben“, fügt er hinzu.

Deshalb wurde am Mittwochnachmittag gleich eine zweite Vereinbarung unterzeichnet. Hierbei geht es um die Schulkostenvereinbarung zwischen Schwaikheim, Winnenden, Leutenbach und Berglen, was bedeutet, dass künftig Schwaikheim und Leutenbach die Aufgaben als Schulträger der Gemeinschaftsschule auch für Winnenden und Berglen wahrnehmen werden.

Kommunen setzen ein Zeichen für die Gemeinschaftsschulen

„Es ist ein starkes Signal Richtung Gemeinschaftsschule“, findet Bürgermeister Jürgen Kiesl, „dass wir vier an einem Strang ziehen!“ Kreisweit seien die Schülerzahlen gestiegen. Kiesl wünscht sich, dass dies auch für die beiden Gemeinschaftsschulen zutreffe. Der Grundstock sei bereits gelegt, erklärt Bürgermeister Maximilian Friedrich und verwies auf die Kindergartenzahlen, die sich in den vergangenen Jahren in Berglen verdoppelt haben, was auch OB Holzwarth für Winnenden bestätigte. Die Erkenntnis, dass Schüler aus Berglen die beiden Gemeinschaftsschulen besuchen, „ist ein Zeichen dafür, dass die Schulart angekommen wird“, so Friedrich.

Damit ist die Fusion formal abgeschlossen. In der Vergangenheit gab es bereits gemeinsame Aktionen beider Gemeinschaftsschulstandorte wie einen Wintersporttag oder den Tag der offenen Tür. Schulleiterin Heike Hömseder und Konrektor Michael Huy wollen solche Projekte weiter vertiefen als „wichtiges Zeichen für Schüler und Lehrer: Wir gehören zusammen!“, erklärt Heike Hömseder.