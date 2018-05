Schwaikheim Ziel: Günstige Mietwohnungen

Auf Empfehlung des beratenden Büros Kohler Grohe Architekten aus Stuttgart, der der Gemeinderat folgt, lobt die Gemeinde einen zweistufigen Wettbewerb aus. Die erste Stufe ist ein Auswahlverfahren für maximal 25 Bietergemeinschaften aus Investoren und Architekten.

Die Gemeinde erwartet als „Mindestvoraussetzung“, dass Investoren, die sich bewerben, Erfahrungen mit der Entwicklung von Projekten im förderfähigen Wohnungsbau und entsprechende Referenzen nachweisen können und dass sie zur Planung und Umsetzung mit qualifizierten Architektur- und Ingenieurbüros zusammenarbeiten.

Von den Architekten wird erwartet, dass sie außer der fachlichen Kompetenz Erfahrung im Wohnungsbau mitbringen und dies anhand mindestens eines Referenzobjekts (Mehrfamilienhaus) nachweisen können.

In der elfköpfigen Jury sind sechs Gemeinderäte

In das Verfahren sind zwei Gremien eingebunden: der Gemeinderat und die Jury, und zwar in beiden Stufen. In der ersten Stufe geht es um die Abgabe der Erklärung von Interessenten, zu den gestellten Bedingungen, und um die Abgabe sozusagen ihrer Visitenkarte.

Bei der zweiten Stufe, nach der Vorauswahl, geht es um die Entwürfe, die mögliche Überarbeitung der Planungskonzepte und die Abgabe der Kaufpreisangebote, anschließend um die Verhandlungen und den Kaufvertrag zwischen Investor und der Gemeinde als Grundstückseigentümer. Die Jury wird elf Mitglieder haben: jeweils zwei Vertreter der CDU-FB- und der SPD-Fraktion, jeweils einen Vertreter der Grünen und der FDP-FW-Fraktion, Bürgermeister Gerhard Häuser, Ortsbaumeister Rolf Huber, Kämmerer Stefan Obernland und zwei externe Sachverständige. Die Vertreter des Gemeinderates sind also in der Mehrheit.

Der Wettbewerb soll Mitte Mai ausgeschrieben werden, Anfang September sollen die Pläne abgegeben werden und die Vorprüfung soll beginnen, Anfang Oktober soll in der Sitzung der Jury die Vorauswahl stattfinden, im Oktober und November ist die zweite Stufe, das Verhandlungsverfahren, vorgesehen, ehe Ende des Jahres beziehungsweise Anfang 2019 der Gemeinderat die Vergabeentscheidung trifft.

CDU-FB: Wichtig ist der hohe Anteil an Familienwohnungen

Die CDU-FB-Fraktion lege Wert vor allem auf einen hohen Anteil an Familienwohnungen, so Dr. Wolfgang Rauscher in der jüngsten Sitzung. Aber auch Fehlbelegungen zu vermeiden sei wichtig. Die Erfahrung zeige, dass es hier oft im Argen liege, Sozialwohnungen nämlich belegt werden von Leuten, die dazu gar keine Berechtigung haben. Dagegen gebe es kaum Mittel, es sei denn, die Miete entsprechend anzuheben, „aber das ist ja nicht Sinn der Sache“.

Für die SPD, von der der Anstoß zu dem Vorhaben gekommen war, lobte Alexander Bauer, das Ziel, so viel wie möglich neuen, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, könne mit dem gewählten Verfahren erreicht werden, im Gegensatz zum anstehenden Neubaugebiet Heiße Klinge. Die 30-Prozent-Gewichtung des Kriteriums „Soziale Bindung“ bei der Bewertung der Pläne sei ein Kompromiss.

Aus Sicht der SPD hätte sie durchaus höher sein können. Der vorgelegte Zeitplan sei „sportlich“, die SPD hoffe, dass die Gemeinde dadurch etwas an Zeit wieder aufholen könne, die durch die verspätete Planung für das Areal versäumt worden sei. Vom Wettbewerb erwarte sich die SPD auch eine Aufwertung des Quartiers, so Bauer weiter.

Wenninger: Begriff „Fehlbelegung“ ist etwas irreführend

Der Begriff „Fehlbelegung“ sei etwas irreführend, so Anja Wenninger, ebenfalls SPD, an die Adresse von Rauscher. „Leute, die einmal arm waren, werden ja nicht auf einmal reich.“ Die Gemeinde müsse hier mit Augenmaß vorgehen, so vorgehen, dass hinterher niemand auf der Straße stehe. Aus Sicht der Grünen sei die Gewichtung bei den Zuschlagskriterien richtig, so Edgar Schwarz: „Alle drei sind wichtig.“

Auf die Nachfrage, wann denn mit dem Beginn der Bebauung des Grundstücks zu rechnen sei, gab Bürgermeister Gerhard Häuser zu bedenken, dies hänge nicht nur vom Verfahren und der Gemeinde ab, sondern auch vom Investor, also dem Bauherrn, der den Zuschlag erhält.

Ortsbaumeister Rolf Huber verwies darauf, dass vorher wegen der geplanten Nutzungsänderung des Grundstücks der betreffende Bebauungsplan geändert werden muss, vorbehaltlich möglicher Einwendungen aus der Nachbarschaft. Erst mit dem Umzug des Kindergartens ins Kinderhaus und der Feuerwehr und des DRK in ihr neues Domizil werde das Gelände frei.