Vöhrenbach.

Ein Ersthelfer hat nach einem Unfall in Vöhrenbach (Schwarzwald-Baar-Kreis) drei Menschen aus einem in ein Flussbett gestürzten Auto gerettet. Der Wagen einer 35-Jährigen war am Montagabend beim Abbiegen von der Straße abgekommen und in das niedrige Wasser des Flusses Breg gestürzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Ein 45 Jahre alter Autofahrer erkannte demnach die brenzlige Situation, hielt an und zog die Fahrerin, eine 28-Jährige und einen 41-Jährigen aus dem Auto, das im Flussbett auf der Fahrerseite lag. Alle drei wurden nur leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Am Unfallwagen entstand ein Totalschaden von 25 000 Euro.