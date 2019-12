Schweden Roxette-Sängerin Marie Fredriksson mit 61 Jahren gestorben

Nun ist die schwedische Sängerin am Montag nach langem Kampf gegen den Krebs im Alter von nur 61 Jahren gestorben, wie das Management bestätigte.

"Danke Marie, danke für alles!" schrieb Fredrikssons Roxette-Partner weiter in seiner Mitteilung, die er am Dienstag auf Twitter veröffentlichte. "Du warst eine ganz besondere Musikerin, eine Sängerin auf einem Niveau, das wir kaum wieder erleben werden."

Fredriksson feierte mit Gessle als Roxette ab den 90er Jahren auf der ganzen Welt Erfolge. Bereits 1986 machte ihr Debut-Album "Pearls of Passion" die beiden zu Stars in Schweden. Mit dem Welthit "The Look" folgte 1989 der internationale Durchbruch. "Joyride", "Listen To Your Heart" oder die Ballade "It Must Have Been Love": Insgesamt verkaufte das Pop-Duo mehr als 80 Millionen Platten.