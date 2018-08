Schwerer Unfall auf A81 Rettungshubschrauber muss auf Autobahn landen

6000 Stellen werden abgebaut Radikalkur – aber T-Systems will Entlassungen vermeiden

6000 Stellen will T-Systems in den kommenden zweieinhalb Jahren in Deutschland abbauen, allein 2000 Beschäftigte in der Region Stuttgart bangen um ihren Job. Meistern Unternehmen und Betriebsräte die Radikalkur ohne Kündigungen? Die wichtigsten Fragen und Antworten: