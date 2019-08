Schwerer Unfall in Bad-Cannstatt 27-Jähriger hatte zuvor mehrere Unfälle verursacht

Das erste Mal auffällig wurde der 27-Jährige, als er gegen 13.50 Uhr mit einem Elektro-Smart offenbar mehrmals mit überhöhter Geschwindigkeit das Rondell am Albplatz umrundete. Passanten riefen die Polizei. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest und einen Drogenvortest durch. Der Drogentest ergab, dass der 27-Jährige mutmaßlich Cannabis konsumiert hatte. Die Beamten brachten den Tatverdächtigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus und beschlagnahmten seinen Führerschein.

Der Tatverdächtige mietete erneut einen Smart

Nachdem der Tatverdächtige gegen 16 Uhr aus dem Krankenhaus entlassen wurde, mietete er sich offenbar erneut einen Smart. Gegen 17 Uhr fuhr er damit in der Straße Am Schloßgarten. Auf Höhe des Wolframtunnels geriet er offenbar auf die Gegenfahrbahn und stieß mit zwei wartenden Rollerfahrern zusammen. Einer der beiden Roller wurde dabei verletzte. Der 27-Jährige kümmerte sich nicht um das Unfallopfer und fuhr über einen Gehweg weiter.

Auf Höhe eines Einkaufszentrums an der Wolframstraße ließ er das beschädigte Miet-Fahrzeug stehen und mietete ein anderes Car2go an. Damit fuhr er in der Heilbronner Straße in Richtung Pragsattel. Auf Höhe Mia-Seeger-Straße stieß er mit einem Fahrzeug zusammen und fuhr weiter. Als er sich durch einen Rückstau an der Kreuzung durch schlängelte, streifte er vier Fahrzeuge, bevor er nach rechts in die Pragstraße abbog. Dort stieß er mit fünf Fahrzeugen zusammen, die sich auf dem Linksabbieger-Fahrstreifen Richtung Löwentorstraße befanden.