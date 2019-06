Schwerer Unfall in Fellbach Fahrer wird aus Auto geschleudert

Bei einem Unfall in Fellbach sind laut Polizei am Mittwochnachmittag zwei Männer schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Renault Clio wurde aus seinem Wagen geschleudert, der Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Der Fahrer musste mit einem Rettungshubschrauber, der Beifahrer mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Nach ersten Informationen der Polizei waren die beiden Männer in einem Renault Clio gegen 15.45 Uhr auf der Gotthilf-Bayh-Straße von Bad Cannstatt nach Fellbach unterwegs. Der Fahrer hatte bereits mehrere Fahrzeuge gefährlich überholt, als er an der Kreuzung Gotthilf-Bayh-Straße/Höhenstraße die Kontrolle über seinen Wagen verlor. Das Auto kollidierte mit einem Laternenmast, drehte sich und kam in Fahrtrichtung Oeffingen zum Stehen. Der nicht angeschnallte Fahrer wurde durch den Aufprall aus dem Wagen geschleudert und blieb auf der Kreuzung liegen.

Polizei sucht Zeugen

Das Alter der beiden Schwerverletzten müsse laut einem Sprecher der Polizei noch ermittelt werden, ebenso wie weitere Details zum Unfallhergang. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Backnang unter Telefon 07191 8929-0 in Verbindung zu setzen.