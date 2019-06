Seit 70 Jahren im Verein Alles für den VfL Waiblingen

Doch er blieb dem Verein stets als gute Seele erhalten. Seine Frau Magdalena übrigens auch: 20 Jahre lang wusch und flickte die gelernte Schneiderin die Trikots der VfL-Fußballer. Als Josef Dam 1985 in den Ruhestand ging, übernahm er den Posten des Hausmeisters, baute eine komplette Heizungsanlage ins Vereinsheim ein, suchte für die Heizölbestellung stets das beste Angebot heraus und unterstützte überall dort, wo Not am Mann war. Dabei behielt er stets den Überblick: „Zeitweise hatte ich 36 Schlüssel an meinem Schlüsselbund“, erinnert sich Dam. Bis zum Jahr 2000 blieb er das „Mädchen für alles beim VfL“, wie er seinen Posten selbst scherzhaft bezeichnet.

Gegen die Profis des 1. FC Nürnberg gewonnen

An eine Anekdote seiner 70-jährigen Vereinslaufbahn erinnert Dam sich besonders gern: als er mit der Altherrenmannschaft den 1. FC Nürnberg bei einem Freundschaftsspiel im Morlock-Stadion besiegte. „Die wurden in solchen Spielen nie geschlagen, aber da haben wir gewonnen und das auch noch im eigenen Stadion der Nürnberger“, berichtet Dam und ist sichtlich immer noch stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. Das sei natürlich ordentlich gefeiert worden. Seine Leidenschaft für den Fußball hat Dam auch an seine Söhne weitergegeben: Sein Sohn Hans-Peter, der inzwischen am Bodensee lebt, hat früher beim VfL gespielt und war Schiedsrichter, Wolfgang Dam ist heute noch Mitglied der „Altherren-Fußballer“.