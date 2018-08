Sekundenschlaf Unfall zwischen Grafenberg- und Sünchentunnel

Schorndorf.

Eine halbe Stunde war am Donnerstagmorgen gegen 7.15 Uhr ein Fahrstreifen der B 29 in Richtung Aalen nach einem Unfall gesperrt. Eine 20-jährige Fahrerin eines Opels geriet unkontrolliert auf den rechten Fahrstreifen, wo sie auf einen vorausfahrenden Lkw auffuhr. Die Autofahrerin wurde nach dem Unfallgeschehen vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Grund für den Unfall war möglicherweise Sekundenschlaf.