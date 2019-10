Selbstkritischer Atakan Karazor „Vielleicht habe ich mir selber zu viel Druck gemacht“

So bewertet Karazor seine ersten Monate beim VfB

Auf der Sechserposition vor der Abwehr kam der 1,90 Meter Hüne in dieser Spielzeit acht Mal zum Einsatz. Die erste Zwischenbilanz nach den ersten Monaten im Schwabenland zieht der Deutsch-Türke sehr selbstkritisch: „Das erste Spiel gegen Hannover war ein richtig guter Einstieg. Danach ging’s meiner Meinung nach ein bisschen bergab mit meiner Leistung. Woran das lag, kann ich nicht genau sagen. Vielleicht habe ich mir selber zu viel Druck gemacht. Ich saß dann teilweise auf der Bank und das hat mir vielleicht auch ganz gut getan.“

Gegen Bielefeld und Wiesbaden stand Karazor zuletzt wieder in der Startelf. Beim 1:2 gegen den SVWW erspielten sich der große Titelfavorit nach einer schwachen ersten Hälfte im zweiten Durchgang ein fast schon surreales Übergewicht. 30 Mal schossen die Stuttgarter aufs Tor, ein Abschluss fand den Weg ins Ziel. Eigenes Unvermögen, der Pfosten oder der gegnerische Torhüter standen einem schwäbischen Schützenfest im Weg. So gab’s am Ende nicht den ersten klaren Saisonsieg, sondern eine bittere erste Saisonniederlage.

Gegen Kiel will der VfB jetzt schnellstmöglich wieder zurück in die Erfolgsspur. „Irgendwann platzt der Knoten und dann geht’s richtig ab“, sagt Mittelfeldspieler Karazor. Vielleicht ja am Sonntag gegen die alten Kollegen aus dem hohen Norden.