Seltener Glücksfund Mopsfledermaus in Murrhardt entdeckt

Jetzt beginnt die Suche nach den Unterschlüpfen

Umso erstaunlicher also, dass Volker Weiß Ende Mai eine Mopsfledermaus in seiner Heimatstadt Murrhardt nachwies. Mit einem sogenannten Mini-Batcorder hatte er die nächtliche Geräuschkulisse auf seiner Streuobstwiese aufgenommen. Was als erster technischer Test für den Geräte-Einsatz in einem bundesweiten Mopsfledermausprojekt gedacht war, wurde ein echter Glücksfund. Die spannende Frage, die sich Weiß nun stellt: Wo genau wohnt sie? „Unsere Streuobstwiese am Waldrand hat sie zur nächtlichen Jagd genutzt. Ihr Quartier kann aber einige Kilometer entfernt sein.“

Mitarbeitende der forstlichen Behörden unterstützen das Projekt. Die Projektpartner wollen mehr darüber herausfinden, wo das fliegende Säugetier lebt, überwintert und sich fortpflanzt. Dazu werden Ehrenamtliche aus dem Naturschutz und Vertretende aus der Forstwirtschaft die Mini-Batcorder im Wald aufhängen, um Mopsfledermäuse aufzustöbern. Dieses Wissen will man nutzen, um passgenaue Schutzmaßnahmen zu entwickeln und diese vor Ort umzusetzen. „Als ich mir die Tonsequenzen aus unserem ersten Test in der Software angeschaut habe, konnte ich es kaum fassen: Mehrere Rufe mit Frequenzwechsel – das macht so eigentlich nur die Mopsfledermaus“, sagt Robert Pfeifle, der das Projekt für den Nabu Baden-Württemberg betreut. „Ich habe die Datei an einige Fledermausexperten geschickt. Alle waren sich einig: Da ruft tatsächlich eine Mopsfledermaus.“

Das Tonsignal sei zwar nicht optimal, das charakteristische Jagdverhalten des Säugetiers sei aber klar zu erkennen gewesen. Alle Fledermäuse orientieren sich im Dunkeln, indem sie Ultraschall-Rufe ausstoßen. Treffen diese auf ein Objekt, kommt ein Echo zurück. Die Mopsfledermaus stößt aus ihrem Mund einen ersten Ruf aus, mit dem sie ihre Umgebung erfasst und sich orientiert. Dieser hat eine niedrige Endfrequenz, die bei der Auswertung bereits auf eine Mopsfledermaus hindeutet. Bestätigen lässt sich diese Vermutung durch einen zweiten Ruf mit etwas höherer Frequenz, den die Mopsfledermaus zum Jagen aus ihrer Nase ausstößt. Die Tiere erkennen dadurch, dass vor ihnen Insekten fliegen – und schlagen zu.

Dieses fliegende Säugetier hat einen besonderen Trick

Einige Nachtfalter haben allerdings im Laufe der Evolution Ohren entwickelt. Sie hören deshalb nahende Fledermäuse und fliehen rechtzeitig. „Die Mopsfledermaus hat jedoch einen besonderen Trick: Sie ruft viel leiser als andere Fledermäuse, die ebenfalls Nachtfalter jagen. Je näher sie sich an ihre Beute heranpirscht, desto leiser ruft sie – die Kleinschmetterlinge sind tot, bevor sie die stille Jägerin bemerken“, erläutert Pfeifle.

Was folgt nun aus diesem überraschenden Erfolg? Robert Pfeifle ist zuversichtlich, was den weiteren Verlauf des Projekts angeht: „Der Nachweis im Zuge unseres ersten Gerätetests war ein glücklicher Zufall. Er macht aber deutlich, dass die Mini-Batcorder funktionieren und es sich lohnt, auch in Gegenden ohne bekannte Vorkommen der Mopsfledermaus nach ihr zu suchen.“ Im kommenden Jahr wolle man die Geräte an einige Ehrenamtliche aus dem Naturschutz und Interessierte aus der Forstwirtschaft verleihen. „Wir hoffen, dass wir dadurch weitere, bisher unbekannte Vorkommen entdecken, die wir dann genauer erforschen können. Anschließend wollen wir an diesen Orten gemeinsam mit der Forstverwaltung passende Schutzmaßnahmen entwickeln und umsetzen.“