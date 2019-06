Sexuelle Belästigung gestoppt Backnanger Busfahrer rettet drei junge Frauen

„Ich habe keinen Moment überlegt“, sagt Farhadi. Die drei jungen Frauen seien wirklich in einer Notsituation gewesen und sie hätten ihn als ihren freundlichen Busfahrer erkannt und um Hilfe gebeten. Sofort ist der 55-Jährige auf den Mann zugegangen und hat diesen zur Rede gestellt. Wie es weiterging, teilte die Polizei in ihrer Pressemitteilung in kurzen Worten mit: „Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Passant von dem Betrunkenen ins Gesicht geschlagen und in den Arm gebissen wurde. Letztlich gelang es dem 55-Jährigen dennoch, den Mann zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten“.

Nach Dienstschluss Beine vertreten

Die Schilderung von Farhadi hört sich noch dramatischer an. Der OVR-Omnibusfahrer ist meist auf der Linie Backnang–Murrhardt unterwegs. An diesem Tag hat er um 21.20 Uhr Dienstschluss. Dann fährt er mit seinem Auto auf die Bleichwiese und vertritt sich noch die Beine, weil er den Tag über genug gesessen ist. Jetzt braucht er noch Bewegung.

Er geht auf dem Rotgerberweg an der Murr entlang, bis er gegenüber der Gaststätte PlanB die drei 17- und 18-Jährigen auf dem Mäuerchen sitzen sieht. Ganz in der Nähe auch der Betrunkene. Als er die jungen Frauen passieren will, flüstert eine: „Busfahrer, Hilfe, Hilfe.“ Sie alle kennen ihn und er kennt sie, von klein auf. „Ich fahre ja schon seit 17 Jahren Bus.“ Er habe dann flüsternd zurückgefragt: „Was ist los?“ – Das Mädchen deutet auf den 32-Jährigen und sagt: „Der Mann belästigt uns sexuell.“ – „Ruf die Polizei an“, habe er das Mädchen aufgefordert. Doch die musste passen: „Ich habe kein Guthaben mehr, bitte, bitte.“ Dann wirft Farhadi seine Regenjacke über seine Schulter, nimmt die Frauen in den Arm und will mit ihnen weitergehen und dabei seinen Schutz anbieten. Das allerdings findet der Außenstehende gar nicht gut. Er verfolgt das Quartett und schubst den älteren Begleiter von hinten, wobei dessen Regenjacke zu Boden fällt. Farhadi will sie aufheben, doch das hat bereits der Verfolger getan, der sie sich sogleich um die Hüfte bindet. „Was macht der?“, denkt sich der Busfahrer, der bemerkt, dass das Verhalten seines Kontrahent langsam aggressiver wird. Er zückt sein Handy und ruft die Polizei an.