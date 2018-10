Sexueller Missbrauch Paulinenpflege Winnenden lässt Vergangenheit erforschen

Nachdem der Mann bei Öffentlichkeitsarbeiter Marco Kelch vorstellig geworden war, hat der Vorstand umgehend Nachforschungen bei damals auf dem Kinderheim-Gelände lebenden Mitarbeitern und in den Akten angestellt. Für sexuelle Vergehen an Jugendlichen in dessen Aufenthaltszeit von 1971 bis 1974 fand sich so rasch zwar kein weiterer Zeuge. Doch deutet viel darauf hin, dass zumindest ein Mitarbeiter Kinder mit schweren Prügeln gemaßregelt hat.

Hauptgeschäftsführer Andreas Maurer hat in dessen Akte die Anzeige einer Kollegin beim Jugendamt „wegen restriktiver Pädagogik und wegen heftiger Schläge“ gefunden. Das sei Ende der 60er Jahre gewesen, aber es seien daraus keine Kündigung und keine Gerichtsverhandlung erfolgt.

Von rund 400 Klienten haben sich 15 an die Beschwerdestelle gewandt

Die Vorwürfe des Stuttgarters haben Marco Kelch auch einmal beim Kommunalverband für Jugend und Soziales (KVJS) nachfragen lassen, also bei der Aufsichtsbehörde der Jugend- und Heimerziehungseinrichtungen. Dort war von 2012 bis 2014 eine Anlaufstelle für ehemalige Heimkinder eingerichtet.

Kelch erfuhr, dass sich 15 ehemalige Klienten der Paulinenpflege Winnenden gemeldet hatten. Mehr Information erhält er nicht. Aber er weiß nun, dass von ungefähr 400 Klienten, die in der Zeit von 1950 bis 1970 im Heim betreut worden sind, mindestens 15 von Gewalt oder Missbrauch betroffen waren. Die Dunkelziffer wird, wie so oft, weit höher liegen.

Andreas Maurer: „Es geht nicht ums Reinwaschen“

Der Mann aus Stuttgart, der den Stein der Aufarbeitung nun endlich ins Rollen bringen konnte, war nicht unter denen, die sich beim KVJS gemeldet haben. Wie er unserer Redaktion sagte, wusste er nichts von dem Angebot. Aber er habe schon als junger Mann, als er in Winnenden wohnte, frühere Lehrer, den leitenden Pfarrer und einen früheren Heimleiter auf die Vergehen angesprochen.

Die einen habe es „nicht interessiert“, bei Letzterem habe er „Gelächter geerntet“. Das 60-jährige ehemalige „Heimkind“ hat noch zu vielen von damals Kontakt. „Doch sie wollen darüber nicht reden, sie wollen die Vergangenheit ruhen lassen“, sagt er. Er aber lässt nicht locker.

Dank dieses Mannes „hat die Paulinenpflege nun ein Ende eines Fadens. Uns ist wichtig, dass dieses nun jemand aufgreift, erforscht und aufarbeitet, der nicht mit uns verbandelt ist“, sagt Andreas Maurer, seit einem Jahr Hauptgeschäftsführer. „Es geht uns nicht ums Reinwaschen der Paulinenpflege, sondern dass dieses heikle, schmerzhafte Thema ernst genommen wird, weil die Betroffenen einschneidende Konsequenzen zu tragen hatten“, betont er. Fakten sollen auf den Tisch kommen, ein Bericht soll öffentlich gemacht werden, auch wenn, oder gerade weil die Einrichtung in fünf Jahren 200-jähriges Bestehen feiert.

"Ich habe vermutet, dass etwas vorgekommen ist"

In einer ersten, internen Stellungnahme zur Information der Mitarbeiter entschuldigt sich Maurer: „Alles Unrecht, was den damaligen Klienten entstanden ist, macht uns Heutige traurig und tut uns sehr leid.“ Und er macht das weitere Vorgehen öffentlich. Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert er: „Die Paulinenpflege war gesellschaftlich und pädagogisch in der Zeit bis in die 70er Jahre hinein sicher keine Ausnahmeeinrichtung. Ich habe vermutet, dass etwas vorgekommen ist.“

Das sagen ihm sein gesunder Menschenverstand und sein Wissen um die Vergangenheit: Auf seinem Tisch liegt ein 2017 erschienenes Buch, das die Heimerziehung in der württembergischen Diakonie bis in die 1970er Jahre beschreibt. Darin geht es um Jugendhilfe-Einrichtungen mit ähnlicher Geschichte und Prägung wie die Paulinenpflege.

Demnächst führt Andreas Maurer ein Gespräch mit einer Historikerin, die sich um dieses Thema kümmern, die mit Betroffenen sprechen und Akten studieren könnte.