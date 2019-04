Sieg gegen Gladbach in der ZVW-Analyse Nico Willig reanimiert den VfB Stuttgart

Spielidee und Taktik

Einen „Signalspieler“ wollte Nico Willig in der Zentrale vor der Abwehr haben und deshalb beorderte er den gelernten Rechtsverteidiger Beck an die Seite von Gonzalo Castro ins defensive Mittelfeld. Das neuformierte Stuttgarter Kollektiv wechselte immer wieder zwischen einem aggressive Forechecking und einer tief gestaffelten Formation. Nico Willig: „Es war ein intensives Spiel. Entweder wir haben sehr, sehr hoch attackiert oder wir mussten sehr, sehr tief verteidigen. Die Jungs haben alles reingehauen und ich bin sehr stolz auf sie.“

Dynamik, Einsatzwillen und Mut waren die entscheidenden Attribute, welche die Schwaben an diesem Samstag verkörperten. Im Offensivspiel ging zwar nach wie vor noch nicht all zu viel zusammen, aber immerhin waren ab und an Ansätze eines guten Positions- und Umschaltspiels zu erkennen.

Spielentscheider

In der Rückschau erwies sich die dritte Minute als vielleicht spielentscheidend. Borussen-Stürmer Alassane Plea war gemeinsam mit zwei weiteren Gladbachern alleine auf Ron-Robert-Zieler zugestürmt und hatte sich statt für den Querpass auf einen seinen Teamkollegen für den Abschluss entschieden. Der Torhüter der Stuttgarter reagierte prächtig und bewahrte seine Mannschaft so vor einem frühen Rückstand. Nico Willig bejubelte die starke Fußbabwehr an der Seitenlinie wie einen Treffer und erklärte später auf der Pressekonferenz: „Ron hat ein tolles Signal an die Mannschaft gesendet. Das hat uns nach vorne gepusht.“

Gezündet haben augenscheinlich auch die Ansprache und das taktische Konzept von Nico Willig. Der Vollständigkeit halber erwähnt werden muss aber auch die schwache Gladbacher Borussia, die behäbig und uninspiriert spielte. Das wiederum brachte deren Trainer Dieter Hecking nach dem Spiel auf die Palme: „Wenn du seit Wochen davon redest, dass du in der Champions-League spielen möchtest, dann musst du ganz anders auftreten. Im eigenen Ballbesitz waren wir viel zu langsam. Das war heute von jedem einzelnen Spieler zu wenig.“

Vorschau 32. Spieltag

Freitag, 03. Mai:

FSV Mainz 05 - RB Leipzig; 20.30 Uhr

Samstag, 04. Mai:

Bayern München - Hannover 96; 15.30 Uhr

Bor. Mönchengladbach - 1899 Hoffenheim; 15.30 Uhr

Hertha BSC - VfB Stuttgart; 15.30 Uhr

VfL Wolfsburg - 1. FC Nürnberg; 15.30 Uhr

Werder Bremen - Borussia Dortmund; 18.30 Uhr

Sonntag, 05. Mai: