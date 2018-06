Sigmaringen Aus Afghanistan zurückgeholter Flüchtling darf bleiben

Sigmaringen.

Der aus Afghanistan zurückgeholte Asylbewerber Haschmatullah F. darf einem Gerichtsurteil zufolge in Deutschland bleiben. "Die beklagte Bundesrepublik Deutschland wurde verpflichtet, dem Kläger die Flüchtlingseigenschaft zuzuerkennen", teilte der Sprecher des Verwaltungsgericht Sigmaringen am Freitag mit. Das würde für F. bedeuten, dass er zunächst eine Aufenthaltserlaubnis für drei Jahre bekommt und in Deutschland arbeiten darf. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl der Anwalt des Flüchtlings sowie das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) wollen nach eigenen Angaben aber nicht dagegen vorgehen.