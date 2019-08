Signalstörung bei der S-Bahn S2 und S3 fahren weiter nur im Halbstundentakt

Die S-Bahn-Linien verkehren daher aktuell bis 20.30 Uhr wie folgt:

S2 und S3 verkehren nur im Halbstundentakt

und verkehren nur im Halbstundentakt S1, S4 und S5 verkehren ohne Einschränkungen - S6/S60 wendet vorzeitig in Zuffenhausen

Ab 20.30 sollen die S-Bahnen dann wieder nach Fahrplan fahren. Das gelte laut Bahn auch für den Nachtverkehr und die Fahrten am Samstag und Sonntag.

"An der Behebung der Störung wird weiterhin mit Hochdruck gearbeitet. Die Deutsche Bahn bittet alle Fahrgäste um Verständnis und Entschuldigung", heißt es in der Pressemitteilung.

Wie es zu der Störung kam

Am Sonntagabend war es zu einem Kabelbrand im S-Bahntunnel gekommen Die Strecke zwischen Stuttgart-Hauptbahnhof und -Vaihingen war bis Betriebsschluss wegen dem darauffolgenden Feuerwehreinsatz komplett gesperrt. Das beeinträchtigte wiederum Bauarbeiten an der sogenannten "Tunnelrampe", die im Rahmen von Stuttgart 21 am Sonntag hätten stattfinden sollen.