verkehrt nur zwischen Weil der Stadt/Böblingen und Zuffenhausen. Die Linien S4, S5 und S1 verkehren regulär laut Fahrplan.

S-Bahnfahrer brauchen in dieser Woche gute Nerven: Nachdem die ersten Bahnen am Donnerstagmorgen gefahren sind, wurde festgestellt, dass die Signalstörung am Hauptbahnhof Stuttgart weiterhin besteht. Laut VVS kommt es zu folgenden Abweichungen im S-Bahnverkehr: