Signalstörung in Bad Cannstatt S2 und S3: Verspätungen, Ausfälle und Umleitungen

10.05 Uhr

10 Uhr

Der VVS meldet aktuell eine Signalstörung in Stuttgart-Bad Cannstatt. Laut der S-Bahn Stuttgart kommt es bei den Linien S2 und S3 in Richtung Waiblingen zu Verspätungen, Umleitungen und Ausfällen. Es ist bereits die zweite Störung bei den S-Bahnen am Freitagmorgen. Gegen 8 Uhr hatte ein Polizeieinsatz in einer S-Bahn am Stuttgarter Hauptbahnhof (tief) zu Verspätungen auf allen S-Bahnlinien geführt.