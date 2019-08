Signal- und Stellwerkstörung Verspätungen und Ausfälle bei den S-Bahnen

Stuttgart/Winnenden.

Aufgrund einer Signalstörung in Stuttgart-Vaihingen kam es am Donnerstagmorgen mitten im Berufsverkehr zu hohen Verspätungen und Ausfällen. Im Laufe des Vormittags kam es dann auch noch im Rems-Murr-Kreis zu Problemen bei der Bahn: Um 10.30 Uhr meldete die S-Bahn Stuttgart via Twitter eine Stellwerkstörung in Winnenden. Betroffen waren die Linien S3 und S32. Rund eine Stunde später war die Störung behoben.