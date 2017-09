Sinsheim Vier Verletzte und fünf beschädigte Autos auf der A6

Sinsheim.

Vier Menschen sind bei einem Auffahrunfall von fünf Autos auf der Autobahn 6 bei Sinsheim (Rhein-Neckar-Kreis) verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte, war ein 80-Jähriger mit seinem Auto auf den Wagen eines 42-Jährigen aufgefahren. Durch den Aufprall wurde das Auto des 42-Jährigen auf drei weitere Fahrzeuge geschoben. Die Beifahrerin des 80-Jährigen verletzte sich bei dem Unfall am Sonntag schwer. Da nach dem Unfall die linke Spur in Richtung Heilbronn gesperrt werden musste, entstand ein rund vier Kilometer langer Stau.