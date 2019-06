Sitzungsdauer verkürzen Weinstädter Stadträte beschränken ihr Rederecht

„Ich find’s einen Witz – einen absoluten Witz:“ GOL-Stadträtin Doris Groß war nicht die Einzige, bei der am Donnerstagabend die Emotionen hochkochten. Sie gehört zu den Gegnern einer Beschneidung der Redezeit. Diese wurde von einigen Stadträten der CDU, Freien Wähler und SPD vor allem deshalb ins Spiel gebracht, um die Dauer der Sitzungen in Weinstadt zu verkürzen – und damit auch die Häufigkeit und Länge der Wortbeiträge von GOL-Fraktionschef Manfred Siglinger einzuschränken. Letzteres gab in der öffentlichen Sitzung freilich keiner direkt zu. Nur Daniel Kuhnle (Freie Wähler) ließ seinem Ärger freien Lauf, als GOL-Rätin Doris Groß zuvor dem Gremium ein „absolutes Armutszeugnis“ attestierte: „Das kommt wegen euch“.

Initiative kommt von sechs Räten der CDU, SPD und Freien Wähler

Zuvor hatte der Weinstädter Gemeinderat den Beschlussvorschlag der Stadtverwaltung, den Tagesordnungspunkt auf Herbst zu vertagen, mit der denkbar knappsten Konstellation von zwölf zu zwölf Stimmen abgelehnt (bei der Abstimmung fehlten nur drei Räte, darunter auch Manfred Siglinger). Hauptamtsleiter Jan Beck hatte noch davor gewarnt, in der Sitzung am 27. Juni über die Beschränkung der Redezeit zu entscheiden. Er verwies darauf, dass sich die Stadtverwaltung beim Regierungspräsidium vorab erkundigt habe – und dieses habe mitgeteilt, dass solch ein Beschluss wohl rechtswidrig sei. Trotzdem votierte der Gemeinderat schließlich mit einer Mehrheit von 14 zu zehn Stimmen dafür, die Redezeit für jeden Stadtrat pro Tagesordnungspunkt auf maximal drei Minuten zu begrenzen. Genau das hatten die Stadträte Markus Dobler, Volker Gaupp, Ernst Häcker (alle CDU), Daniel Kuhnle, Tibor Randler (Freie Wähler, beide nur noch bis Mitte Juli im Amt), und Hans Randler (SPD) in einem gemeinsamen Antrag vom 16. Mai angeregt. Ergänzt wurde das Ganze am Donnerstagabend auf Vorschlag von CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger um den Zusatz, dass bei bestimmten Themen vorab eine Aufhebung der Regel mit einfacher Mehrheit beschlossen werden kann.