Brüssel Auch Ungarn und die Slowakei müssen Flüchtlinge aufnehmen

UK will Einwanderung nach dem Brexit einschränken

Nach dem Austritt aus der EU will Großbritannien Medienberichten zufolge die Einwanderung vor allem gering qualifizierter EU-Bürger stark einschränken. Die Zeitung "The Guardian" veröffentlichte heute ein entsprechendes Dokument des Innenministeriums in London.