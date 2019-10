Smartphone-Spiel „Kuleana“ Waiblinger Student entwickelt App für Klimaschutz

Unser Heimatplanet ist in Gefahr. Es ist an der Zeit, zu handeln. Superhelden müssen ran, nämlich wir alle. „Ich schwöre feierlich, ich begehe eine Heldentat!“, so spricht die Spielfigur – und schon scannt das Smartphone den Strichcode des Bio-Kaffees mit Fairtrade-Siegel. Sechs Punkte gibt’s dafür, kein schlechter Wert. Mit einem gut gefüllten Punktekonto kann ein Kuleana-Spieler nach Herzenslust shoppen – und zwar im Heldenshop. Dort gibt’s Superhelden-Anzüge und -Umhänge, Haare in allen gewünschten Farben und für besonders eifrige Öko-Einkäufer auch Schwert und ein Klimaschutz-Plakat. Ein Spaß mit ernstem Hintergrund – der Name Kuleana ist nicht zufällig gewählt.

Echte Helden sind ehrlich

Johannes Seitz ist in Waiblingen aufgewachsen und studiert an der Uni Stuttgart technische Kybernetik. Sein Hobby: Apps entwickeln. „Mich reizt die Kombination aus Programmieren und dem Design einer ansprechenden Oberfläche“, erklärt er. Die Nachhaltigkeits-App gibt’s kostenlos im Google Playstore . Eine Apple-Version ist in Planung. 100 Mitspieler haben sich bislang gefunden. Die Gruppe ist also noch ausbaufähig. Ein paar davon sind Freunde des Entwicklers, die meisten kennt er nicht. Er selbst hat es nach gut einem Monat auf 240 Punkte und auf Level elf geschafft. Sein Held „andjojo“ darf ein Schwert tragen und sieht seinem Schöpfer hinsichtlich Frisur und Schnauzbart auffällig ähnlich.

„Fridays for future“ und die weltweite Bewegung für den Klimaschutz elektrisiert auch den Studenten, der am Albert-Magnus-Gymnasium in Sommerrain sein Abi gemacht hat. Eigentlich sei er gar keiner, der bewusst bio einkaufe, gesteht er. Das beginnt sich dank Kuleana zu ändern, auch wenn mancher Mitspieler punktemäßig schon an ihm vorbeigezogen ist. Angesichts der alarmierenden Prognosen der Wissenschaftler, überlegte er sich, was er selbst tun kann – und kam auf die Idee mit der App: „Ein Spiel, das dazu motiviert, Konsumverhalten zu ändern und umweltbewusster zu leben.“