Snackbaron Start-up aus Kernen liefert "reuefreie" Snacks fürs Büro

Hier setzt ihr Onlineshop namens Snackbaron an: Sie verkauft verschiedene Boxen, die auch abonniert werden können, unter anderem gefüllt mit Nüssen und Gemüsechips. Es gibt zu den gemischten Standardboxen auch eine vegane Snackbox und die Protein-Snackbox.

Während ihres Studiums in Siegen bekam Shah ihren jetzt siebenjährigen Sohn. Die Balance zwischen Kind und Job gelang ihr, erzählt sie, durch die Selbstständigkeit gut. „Man kann zu Hause sein und gleichzeitig was schaffen“, sagt sie. Seit 2014 wohnt sie mit ihrem Mann und inzwischen zwei Kindern in Stetten. Von dort aus betreibt die 33-Jährige ihren Onlineshop. Zu Beginn war sie alleine: „Ich habe die Webseite selber gebaut und das Design selbst gemacht“, sagt Zainab Shah. Ohne Kredit und mit einem geringen Startkapital habe sie einfach angefangen, Produkte zu kaufen und weiterzuverkaufen. „Ich habe ausprobiert: Was braucht der Markt und was nicht? Was schmeckt und was nicht?“ Ihre Erkenntnis: „Der Markt ist sehr wählerisch.“

"Reuefreies snacken"

Zainab Shah ist davon überzeugt: „Du isst gesunde Snacks, du fühlst dich stark, du fühlst dich besser.“ Das sei bei Produkten wie Mars und Snickers nicht der Fall: „Sie machen kurz glücklich, aber dann realisiert man, es ist ungesund. Man fühlt sich schuldig.“ Der Snackbaron bietet Flips aus Kichererbsen, Gemüsechips, Lotuskerne, Samen und Nüsse. „Reuefreies snacken“ sei garantiert. Die 33-jährige Stettenerin weiß aber auch, dass der Geschmack nicht zu weit weg vom Gewohnten sein darf. „Du entscheidest mit dem ersten Bissen, ob du gesund essen willst.“

Zwei Trainer von Amazon und einem Münchener Start-up fördern Shah seit April (siehe „Beraten wird Zainab Shah von zwei Trainern“). „Es geht darum, mich erfolgreich zu machen. Das ist wirklich ein Geschenk.“ Wenn sie sich mit den 18 weiteren Gründerinnen des Förderprogramms trifft, merkt Zainab Shah, dass sie nicht alleine ist. „Man lernt, wie fähig Frauen sind, viele Sachen zeitgleich zu machen“, sagt Shah. „Wir können unseren Aufgaben als Mutter nachkommen, aber auch unsere Arbeit machen.“ Die 33-Jährige versucht, täglich acht Stunden zu arbeiten. Auf 450-Euro-Basis helfen ihr zwei Mitarbeiter.

„Ich glaube, ich werde nie zufrieden sein“, sagt Zainab Shah. Die 33-Jährige strebt danach, den Snackbaron noch größer zu machen. Ein erster Schritt sei nun, dass sie Daimler als neuen Kunden gewinnen konnte. Ende August wird der Snackbaron außerdem eine neue Webseite bekommen, diesmal professionell designt. Auch arbeitet sie daran, Snackautomaten für Firmen und Krankenhäuser zu entwickeln.