So leben Familien heute Die Familie Heß

Im Video: Zu Besuch bei der Familie Heß aus Weinstadt-Schnait.

Was auf Veronikas Tablet gemacht werden kann, haben ihre Eltern ganz genau geregelt. Eine App von der Sesamstraße gibt es, von der Zeichentrickfigur Conni und dem Kinderkanal, dann die Suchmaschine „Fragfinn“ (die kindgerechte Alternative zu Google), das Leseförderprogramm Antolin und Youtube-Kids mit FSK-null-Einstellung, die verhindert, dass nicht altersgemäße Videos angeschaut werden können.

„Wir haben eine halbe Stunde Tablet-Zeit in der Woche“, sagt Uta Heß. Ihre Tochter Veronika ist schließlich erst sieben Jahre alt und soll nicht unkontrolliert im Netz surfen oder Trickfilme ansehen. Uta Heß und ihr Mann finden es aber auch falsch, gleich alles zu verbieten, ohne die Entscheidung Veronika zu erklären.

Kinderserien wie Spongebob Schwammkopf und Teletubbies zum Beispiel finden beide nicht gerade pädagogisch wertvoll – aber ihnen ist es wichtig, den Kindern zu zeigen, was besser wäre. Und Fernsehen gar nicht zu erlauben, kommt für sie nicht infrage.

Thilo Heß vergleicht das mit dem Schluck Cola, den er Veronika schon mal ermöglicht hat. Denn er ist überzeugt, dass Kinder vieles im Verborgenen ausprobieren, wenn es zu Hause allzu streng zugeht. „Diese Heimlichkeit müssen wir unseren Kindern nehmen – damit sie offen mit uns umgehen.“

Unsere Zeitung hat Familie Heß in ihrem Zuhause in Schnait getroffen. Es ist eine recht neue Wohnung, im Wohn- und Esszimmer befinden sich zwei Aquarien. Als wir an jenem Mittwochabend klingeln, haben alle gerade eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt – und der vierjährige Moritz ist ein bisschen verstimmt, weil er beim Würfeln nicht so viel Glück hatte.

Seine drei Jahre ältere Schwester Veronika ärgert ihn jedoch nicht, sondern tröstet ihn – und holt ihm die Walfigur, mit der er neben seinen Dinos so gern spielt. Dass die Siebenjährige so einfühlsam ist, erklärt sich ihre Mutter Uta Heß zum einen mit ihrem Charakter, aber auch mit dem positiven Einfluss der Schnaiter Grundschule.

In Veronikas jahrgangsgemischter Klasse sind auch vier behinderte Kinder von der Stettener Theodor-Dierlamm-Schule. Diese werden zwar von zwei zusätzlichen Fachkräften unterstützt, aber auch Mitschüler wie Veronika leisten ihren Beitrag, indem sie zum Beispiel mal die Schuhe eines behinderten Kinds binden oder einen Stift aufheben.

So entsteht eine Atmosphäre, in der Kinder lernen, auf andere Rücksicht zu nehmen. „Ein super Klima“, findet Uta Heß. Überhaupt fühlen sie und ihr Mann sich in Schnait sehr wohl. Seine Entscheidung, aus dem Stuttgarter Stadtteil Sommerrain fortzuziehen, hat das Paar nicht bereut.

Hürden durch Arbeitgeber bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Thilo Heß ist in Cannstatt aufgewachsen, er arbeitet seit 36 Jahren beim Daimler. Jeden Tag fährt der 52-Jährige mit dem Auto zur Arbeit – was wegen der täglichen Staus vor dem Kappelbergtunnel kein Vergnügen ist. Bus und Bahn sind für ihn indes keine Alternative, weil er hier noch mehr Zeit verlieren würde. Doch die Vorteile, die ihm das Leben in Schnait bietet, wiegen die Nachteile für ihn auf.

Allein die schöne Lage und das gute Miteinander in der Nachbarschaft sind für ihn viel wert. Seiner Frau Uta Heß, die in Stuttgart-Weilimdorf aufgewachsen ist, geht es genauso. Die 43-Jährige hat sich im vergangenen Jahr als Fußpflegerin selbstständig gemacht, nachdem sie an ihrer alten Arbeitsstätte nicht das Gefühl hatte, dass dort die Vereinbarkeit von Familie und Beruf möglich gemacht wird.

Stattdessen sei von ihr verlangt worden, auch mal am Wochenende zu arbeiten. Oder sie bekam Vorwürfe zu hören wie „Was, die Kinder sind schon wieder krank?“ Jetzt, als Selbstständige, kann Uta Heß problemlos nur vormittags arbeiten – und sich danach um die Kinder kümmern.

„Meine Frau ist schon ein Organisationstalent“

Bevor Uta Heß die Kinder bekam, haben sie und ihr Mann im Haushalt annähernd gleich viel Arbeit erledigt. Mittlerweile übernimmt die 43-Jährige den Löwenanteil – aber das heißt nicht, dass Thilo Heß nun daheim die Füße hochlegt. „Ich habe das große Glück, dass mein Mann gerne kocht und gut kocht – und auch noch aufräumt.

Wenn man als Mutter nicht alles machen muss, ist das schon toll“, sagt sie und lächelt ihren Mann liebevoll an. Der gibt umgehend ein Kompliment zurück: Thilo Heß findet es einfach klasse, wie seine Frau den Spagat zwischen Arbeit, Kindererziehung und Haushalt bewältigt. „Meine Frau ist schon ein Organisationstalent.“

Bei Moritz und Veronika ist es beiden Eltern wichtig, dass diese Freiräume haben – und nicht die ganze Woche mit Aktivitäten verplant ist. „Unsere Regel lautet eigentlich: Zwei Termine in der Woche – mehr gibt es nicht“, sagt Uta Heß. Die Kinder dürfen auch selbstständig draußen spielen, solange sie noch in der Nähe des Hauses sind – und damit in Rufweite ihrer Mutter. Als Uta Heß noch in Stuttgart wohnte, hätte sie das niemals erlaubt – „schon allein wegen der Hauptverkehrsstraße“.

Beim kleinen Moritz dreht sich derzeit fast alles um Dinos

Selbstständigkeit im Umgang mit Geld lernt zumindest die siebenjährige Veronika schon. 50 Cent Taschengeld erhält sie pro Woche, die dann auch mal gespart werden müssen, um sich einen größeren Wunsch zu erfüllen. Der vierjährige Moritz erhält noch kein Taschengeld, seine Wünsche sind allerdings auch noch überschaubar. Zurzeit möchte er einfach nur Dinos haben – dann ist quasi alles gut. Auf dem Tablet seiner Schwester spielt Moritz übrigens auch schon gerne – allerdings darf er nicht ganz so viel Zeit damit verbringen wie Veronika. Bei ihm sind es zehn bis 15 Minuten pro Woche, die Uta und Thilo Heß erlauben.

So versuchen beide Eltern, einen Mittelweg zu gehen. Nicht alles verbieten, aber auch nicht alles dulden. „Alles in Maßen“, sagt Uta Heß – egal ob es nun um den Colakonsum oder die Zeit vorm Computer geht.