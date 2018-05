So leben Familien heute Die Familie Hoover

Fast vier Jahre lang hatte Julia Hoover nicht so viel Lust auf Geige. Zwischen dem achten und zwölften Geburtstag gab es diese Phase, kaum vorstellbar bei einer so passionierten Violinspielerin, aber es war so. Wenn sie damals von der Schule kam, stand meist schon ihr Vater auf der Matte und sie musste zu ihm zum Unterricht. Michael Hoover ist schließlich Geigenlehrer und hat seiner Tochter mit nicht einmal drei Jahren die Violine nähergebracht. Lange ging das gut, aber irgendwann klappte es nicht mehr mit dem Unterricht beim eigenen Vater. Es gab öfter Streit – und dann einen familieninternen Beschluss: Es wird weiter Geige gespielt, aber künftig bei einer Lehrerin in Großheppach. Das Problem war gelöst – und heute träumt Julia von einem Leben als Geigerin in einem Profiorchester.

„Die Musik erfüllt mich“, sagt die 18-Jährige. Ohne ihre Violine würde im Leben der Beutelsbacherin etwas fehlen. Und da ist sie nicht die Einzige: Neben Vater Michael spielen auch Mutter Sibylle und die jüngere Schwester Emily ein Instrument. Und alle vier sind schon öfter zusammen öffentlich aufgetreten – vom Weihnachtsgottesdienst in der Beutelsbacher Stiftskirche bis zu Vereinsfeiern.

Aus Prinzip kein Auto

Dass alle vier Familienmitglieder gleichzeitig zuhause sind, kommt allerdings gar nicht so oft vor. Jeder ist eingespannt, entweder durch den Beruf oder die Mischung aus Schule und Instrumentalunterricht. Für die Arbeit, die in der Familie anfällt, ist deshalb auch Improvisationskunst gefragt. „Es ist größtenteils so, dass alle ein bisschen alles machen“, sagt Julia Hoover. Nichtsdestotrotz gibt es auch Aufgaben, bei denen klar geregelt ist, wer wann was macht – zum Beispiel beim Essen: Da gibt es Tage, da kocht Vater Michael Hoover, andere, da übernimmt die Aufgabe seine Frau. Und bisweilen helfen auch die Großeltern mit, zum Beispiel als Fahrer, wenn irgendjemand irgendwohin muss. Ein eigenes Auto haben die Hoovers nämlich nicht – und zwar aus Prinzip. Die Familie versucht nämlich, so wenig wie möglich mit dem Auto zu fahren. Wenn sie doch eines braucht, bucht sie sich eines beim Verein Stadtmobil. Eine Lebensweise, die auch enorm Geld spart.

Beim Essen achtet Sibylle Hoover darauf, dass es nicht immer Fleisch gibt. Das ist aber gar nicht so einfach, denn Tochter Emily verzichtet ungern auf Fleisch. Also ist der einzige Tag in der Woche mit einer vegetarischen Hauptmahlzeit meist nur der Dienstag – denn da isst die 16-Jährige nicht mit. Ansonsten gibt es noch eine Regel, die der Mutter sehr wichtig ist, nämlich dass all das, was auf den Teller kommt, auch gegessen wird. Und wenn mal doch was übrigbleibt, muss Vater Michael Hoover ran. „Ich bin der Mülleimer“, sagt der 59-Jährige und lächelt.

Diskussionen über den Sinn von Hausaufgaben

Ein Thema in der Familie sind auch immer wieder die Hausaufgaben. Beide Mädchen gehen auf die Freie Waldorfschule Engelberg, Julia besucht dort die zwölfte Klasse, Emily die zehnte. Die Schwestern stellen sich öfter mal die Frage nach dem Sinn. „Julia sagt dann: Sie braucht es nicht, sie will Musik studieren“, erzählt Sibylle Hoover. Das Gegenargument der Mutter lautet dann immer, dass Julia doch auch an ihre Allgemeinbildung denken sollte.

Julia Hoover schwärmt von der Waldorfschule

Wenn die Kinder Hilfe in der Schule brauchen, ist Michael Hoover für die Naturwissenschaften und Englisch zuständig, Sibylle Hoover für Französisch und Deutsch. Wichtig ist beiden Elternteilen indes, dass die Kinder nicht nur was für ihren Kopf tun, sondern auch praktische Fähigkeiten erwerben – was nach ihrer Erfahrung ein großer Pluspunkt der Waldorfschule ist. Während Emily derzeit die Schule mit gemischten Gefühlen sieht, ist Julia ganz der Meinung ihrer Eltern. Toll fand sie zum Beispiel das Landwirtschaftspraktikum, bei dem sie wochenlang auf einem Bauernhof mitgeholfen hat. Und vor allem das Sozialpraktikum, bei dem sie mit behinderten Menschen arbeitete. Deren ganz andere Lebensweise und Lebensfreude hat die 18-Jährige schwer beeindruckt. Julia hatte das Gefühl, dass für behinderte Leute ganz andere Werte zählen, die so gar nichts mit dem oberflächlichen Verhalten zu tun haben, das sie bisweilen von Gleichaltrigen so kennt. „Bei denen steht überhaupt nicht im Vordergrund, ob man Schuhe von Nike hat.“

Auch in der Familie Hoover gibt es Werte, die allen wichtig sind – zum Beispiel Geradlinigkeit. „Wir haben einen ehrlichen Umgang“, findet Sibylle Hoover. Am offensten ist dabei die jüngste Tochter Emily. „Die haut die Sätze raus, wie sie es sich denkt.“ Dann gibt es auch mal einen heftigen Streit – aber den fürchten die Hoovers nicht, weil die Basis ihres Zusammenlebens stimmt. „Es ist immer eine Art Urvertrauen da.“